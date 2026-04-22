開催：2026.4.22

会場：グローブライフ・フィールド

結果：[レンジャーズ] 5 - 1 [パイレーツ]

MLBの試合が22日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとパイレーツが対戦した。

レンジャーズの先発投手はクマール・ロッカー、対するパイレーツの先発投手はカーメン・ムジンスキで試合は開始した。

1回表、2番 ライアン・オハーン 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 TEX 0-1 PIT

2回裏、7番 エバン・カーター 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 1-1 PIT、9番 ジョシュ・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでレンジャーズ得点 TEX 2-1 PIT

5回裏、2番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 TEX 3-1 PIT、3番 コリー・シーガー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TEX 4-1 PIT、6番 ジョシュア・ヤング 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 TEX 5-1 PIT

試合は5対1でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのクマール・ロッカーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパイレーツのカーメン・ムジンスキで、ここまで1勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 11:44:13 更新