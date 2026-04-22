『薬屋のひとりごと』新ビジュアル公開 猫猫＆女華の関係が垣間見える1枚
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』から、季節の植物をテーマにした新規ビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」の4月ビジュアルが公開された。
【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！
4月ビジュアルのテーマは牡丹。客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華とそれを慌てて受け取る猫猫が描かれている。詩歌に優れた才女で、緑青館の誇る三姫のひとり・女華。妓女ではあるけど男嫌い、でも妹分の猫猫には愛情を持って接している、そんな2人の関係性が垣間見える一枚となった。
また、ビジュアル解禁に合わせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンが実施される。テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5人に今回解禁となったビジュアルカードがプレゼントされる。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と2027年4月に分割2クールで放送、12月に劇場版が公開されることが決定している。
【4月ビジュアルスタッフ】
原画：徳田賢朗
作画監督：中谷友紀子
色彩設計：岡崎菜々子
仕上げ：入江千尋
背景：NGOC THANH／VIET BACH／稲森惟
撮影・特効：武山篤
【写真】猫猫が作った「大理石（マーブル）模様の可可阿（カカオ）菓子」が現実に！
4月ビジュアルのテーマは牡丹。客にプレゼントされたであろう大輪の花をつける牡丹を雑に渡す女華とそれを慌てて受け取る猫猫が描かれている。詩歌に優れた才女で、緑青館の誇る三姫のひとり・女華。妓女ではあるけど男嫌い、でも妹分の猫猫には愛情を持って接している、そんな2人の関係性が垣間見える一枚となった。
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当し、シリーズ累計4500万部を突破。続編となるテレビアニメ第3期が10月と2027年4月に分割2クールで放送、12月に劇場版が公開されることが決定している。
【4月ビジュアルスタッフ】
原画：徳田賢朗
作画監督：中谷友紀子
色彩設計：岡崎菜々子
仕上げ：入江千尋
背景：NGOC THANH／VIET BACH／稲森惟
撮影・特効：武山篤
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