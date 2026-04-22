開催：2026.4.22

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 12 [レッズ]

MLBの試合が22日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとレッズが対戦した。

レイズの先発投手はスティーブン・マッツ、対するレッズの先発投手はチェース・バーンズで試合は開始した。

1回表、3番 エリー・デラクルス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 TB 0-2 CIN

2回表、9番 ケブライアン・ヘイズ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでレッズ得点 TB 0-3 CIN、1番 ダン・マイヤーズ 6球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 TB 0-4 CIN

5回表、6番 スペンサー・スティア 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 TB 0-5 CIN

6回表、2番 マシュー・マクレーン 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 TB 0-6 CIN、3番 エリー・デラクルス 7球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレッズ得点 TB 0-7 CIN、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレッズ得点 TB 0-9 CIN

6回裏、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-9 CIN

7回表、3番 エリー・デラクルス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 TB 2-10 CIN、4番 サル・スチュワート 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでレッズ得点 TB 2-11 CIN

9回表、3番 エリー・デラクルス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでレッズ得点 TB 2-12 CIN

9回裏、3番 ジョナサン・アランダ カウント3-1から押し出しの四球でレイズ得点 TB 3-12 CIN、4番 ベン・ウィリアムソン カウント3-2から押し出しの四球でレイズ得点 TB 4-12 CIN、5番 ジョニー・デルーカ 3球目を打ってファーストへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-12 CIN

試合は6対12でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はレイズのスティーブン・マッツで、ここまで3勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-22 10:50:23 更新