“ミラクル・レスター”からわずか10年…レスターの英3部降格が決定、2季連続での降格に
レスター・シティのEFLリーグ1(イングランド3部)降格が決定した。旋風を巻き起こしてプレミアリーグを制覇し、「ミラクル・レスター」と呼ばれてからわずか10年での3部降格となった。
21日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部)第44節でレスターはハル・シティをホームに迎えた。前半18分にハル・シティに先制を許しながらも、後半7分と9分の連続得点で一時は逆転したものの、18分に追い付かれると2-2のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。
残り2試合となった状況で、降格圏の23位に沈むレスターと残留圏の21位ブラックバーンとの勝ち点差は7となり、レスターの3部降格が決まった。
FWジェイミー・バーディーやFW岡崎慎司、FWリヤド・マフレズ、MFエンゴロ・カンテらを擁した15-16シーズンに下馬評を覆して奇跡ともいえるプレミアリーグ制覇を成し遂げ、「ミラクル・レスター」と呼ばれた。
22-23シーズンにプレミア18位で2部に降格したものの、2部優勝で1年でプレミア復帰。しかし、24-25シーズンにまたもやプレミア最下位で2部に降格しており、2季連続での降格となった。
21日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部)第44節でレスターはハル・シティをホームに迎えた。前半18分にハル・シティに先制を許しながらも、後半7分と9分の連続得点で一時は逆転したものの、18分に追い付かれると2-2のまま試合終了のホイッスルが吹かれた。
FWジェイミー・バーディーやFW岡崎慎司、FWリヤド・マフレズ、MFエンゴロ・カンテらを擁した15-16シーズンに下馬評を覆して奇跡ともいえるプレミアリーグ制覇を成し遂げ、「ミラクル・レスター」と呼ばれた。
22-23シーズンにプレミア18位で2部に降格したものの、2部優勝で1年でプレミア復帰。しかし、24-25シーズンにまたもやプレミア最下位で2部に降格しており、2季連続での降格となった。