ハル・シティ
『ハル・シティ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月26日
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守田英正がプレミア移籍を決断、恩師と31歳からの肉体改造に挑む
W杯選出外となった31歳の守田は「代表復帰のためにプレミアで勝負したい」と表明
THE ANSWER
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守田英正がプレミアリーグ移籍、クラブの日本風演出にファン喝采
ハル・シティは日の丸を連想させる演出で守田の加入を段階的に発表した
THE ANSWER
2026年7月25日
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W杯落選の守田英正がプレミアリーグ挑戦、ハル移籍を正式発表
スポルティングを退団しフリーだった31歳が2年契約でプレミア挑戦へ
サッカーダイジェストWeb
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守田英正がスポルティング退団後の新天地にハル・シティを選んだ
スポルティングとの契約満了後フリーで移籍し、2年契約に1年延長オプション付き
SOCCER KING
2026年7月24日
2026年7月23日
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守田英正がハル・シティと契約合意、念願のプレミアリーグ移籍が迫る
BBC記者やファブリツィオ・ロマーノ氏が契約合意を伝えており信憑性は高い
SOCCER KING
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W杯落選の守田英正、9年ぶり昇格のハル・シティ移籍が近付く
サッカーダイジェストWeb
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守田英正がハル・シティと2年契約で合意、念願のプレミアリーグへ
地元メディア「HullLive」が報じ、2年契約での合意に達したとのこと
FOOTBALL ZONE