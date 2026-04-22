見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第18話が22日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、トレインドナースの誘いについて悩むりん（見上愛）は、偶然シマケン（佐野晶哉）に出会い、相談に乗ってもらう。シマケンは自分の過去の体験を話し、りんの本当の気持ちを問いかける。少し気持ちが整理できたりんが帰宅すると、大きな事件が起きて…。環（宮島るか）がさらわれてしまう。

一方の直美（上坂樹里）は、小日向（藤原季節）の別の姿を目撃してしまい、小日向を問い詰める…。小日向は身分を偽っていた。そして直美は捨松（多部未華子）にうそをついていたことを謝る。

疑惑の人物だった藤原季節演じる、小日向の正体が判明。また環がさらわれ、ネットも心配した。

Xには「シマケン、紙飛行機飛ばして呼び止めるなんてなんか良い」「シマケンが言葉に詳しくなったのにはそんな理由があったとは」「シマケンのルーツが」「シマケン気づいたりんちゃんは気づいてない」「おやおや、小山内さん」「あーあ」「やはり」「小日向さん別人みたいだ！」「偽名なのか。欣二って詐欺師」「やっぱり小日向嘘つきだった 直美だって嘘をついてるよ 小日向は気づいてた」「直美、ナースになれ」「えー環ちゃんさらわれた？」「ああ環ちゃん…」「心配すぎる環ちゃん」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。