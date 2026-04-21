近年のバイクには標準装備となりつつあるLEDバルブ。明るく長寿命、省電力などのメリットが数多くあるため多くのメーカーが発売しているが、東京モーターサイクルショー2026で注目されたのがヴァレンティモト。四輪の世界で有名なLEDブランドのヴァレンティがモーターサイクル専用に立ち上げたブランドだ。元HONDAワークスライダーの宮城光さんも愛用しているという、高性能LEDバルブの世界を紹介しよう！

四輪用LEDで培ったノウハウを活かして、2輪用LEDを開発・販売

ヴァレンティブランドの歴史は、自動車用LEDの実用化と普及の歩みと重なっている。LEDウインカー搭載テールランプの開発を原点とし、現在では幅広い製品群を展開するブランドへと成長してきた。

その根底にあるのは、創業以来変わることのない、誰もが安心して愛車に装着できる自動車保安基準適合商品の開発という考え方だ。その実現のため実車による正確な採寸・LEDの特性を活かした繊細な設計・耐久試験・全パーツ検品体制の構築など、見えない部分にまで丁寧に手をかけてきた。それらの積み重ねがユーザーの信頼を得ているのだ。

進化を続ける自動車用灯火器の分野で得た知見を活かし、モーターサイクル用に特化した製品を「ヴァレンティモト」というブランド名でリリース。高い信頼性を受け継ぎつつ、バイク用に最適化した製品を続々と発表し続けている。

ヴァレンティブランドを展開している株式会社コラントは岐阜県羽島市の企業。製品の企画・デザインから製品の動作・耐久試験、アフターサポートまで一貫して行っている。 四輪の世界では一大ブランドとなっているヴァレンティ。スポーツカーからSUV、ミニバンなど幅広いモデルに魅力的な製品を供給している。

美しい輝きを放つ製品群をジックリと見て購入できるブース

モーターサイクルショーへの出展も3回目となったため、ヴァレンティモトの名もだいぶ広まってきた。

今回も光り輝くサンプルとLED製品を多数展示・販売。ハロゲンライトのような色味の光を放つLEDバルブなど現在の市場のニーズに応えた新製品のほか、超お買い得なイベント特価品を用意していたこともあって、多くのユーザーが足を止めていた。

元HONDAワークスレーサーの宮城 光さんも太鼓判を押す！

MotoGPの解説などでも知られている、元HONDAワークスレーサーの宮城 光さんは、ヴァレンティモトとアドバイザリー契約を結んでいる。2輪・4輪の対しての造詣が深く、個人でもさまざまなブランドのバイクを所有することで知られているが「私が所有するバイクにもヴァレンティモトのLEDバルブを使っています」と笑顔で話す。それだけ信頼がおける製品ということであろう。東京モーターサイクルショー会場のヴァレンティモトブースに立ち寄った宮城さんは、スタッフと一緒にお客さんの愛車の話を聞き、自身の体験談を交えながら最適なLEDバルブを見つけ出すなど、積極的に販売をサポートしていた。

絶版車にピッタリのLEDバルブに注目！

最近のバイクは純正でLEDバルブを採用しているモデルが増えた。そのためLEDバルブに置き換えるバイクはやや古いモデルが対象になる。そこでヴァレンティモトは絶版車にもフィットする製品をリリース。その中には個人でバルブ交換するというニーズに対応させるため、難しい追加加工などせずに絶版車に取り付けられる製品もある。

まるでハロゲンバルブのような暖かい光！

純正交換LEDヘッド＆フォグバルブRHシリーズ電球色

◆ 車検対応・2年保証 3000K Hi 3000lm / Low 2500lm【H4】：7700円（税込）

LEDヘッドライトは白い光が特徴。最近のモダンなバイクならばそれでよいが、一昔前の絶版車の場合、白い光が浮いてしまい不自然に見えてしまうことも。そこでヴァレンティモトは、黄色味がかった電球のような柔らかい光のLEDバルブを発売。もちろん明るさは大幅にアップしているので、夜間の視界は大幅に広がる。また「電球色の方が見やすい」という声もあり、夜間走行時の目の疲れを軽減する効果も期待できる。

リレー交換や抵抗取り付けなどの追加工が不要！

ジュエルLEDウインカーバルブ

◆ S25シングル ピン角180°（BA15s）2個入：11,000円（税込）

◆ S25シングル ピン角150°（BAU15s）2個入：11,000円（税込）

◆ G18/S25シングル ピン角180°（BA15s）2個入：8,800円（税込）

◆ G18/S25シングル ピン角150°（BAU15s）2個入：8,800円（税込）

絶版車のウインカーバルブを通常のハロゲンからLEDに交換すると、点滅が早くなってしまう「ハイフラッシャー現象」が起きてしまうことが多い。それを防ぐには、ウインカリレーをLED対応の物に交換したり配線に抵抗を入れる必要がある。そうすると余計なコストや加工が生じ、気軽に個人で交換とはいかなくなる。その心配を払拭したのが抵抗を内蔵したウインカーバルブだ。これなら純正バルブと交換するだけでLED化が実現する。本体にクーリングファンを内蔵しているタイプもあるので、長時間安定した点滅がキープできる。



ルックスは昔のまま、光源をLEDに！

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ヴァレンティモトの人気商品のひとつが、従来のバルブ形状に酷似したLEDバルブだ。レンズの外から内部が透けて見える絶版車のウインカーなどでもイメージを崩しにくい。またカバーによって光が散るので見え方も自然。明るさや点滅時のキレの良さはLEDそのものなので、気軽にアップデートできる。

高性能な添加剤やケミカル類も見逃せない！

ヴァレンティモトのブースには、LEDバルブ以外にも注目の製品があったので紹介しよう。

エンジンのポテンシャルをしっかりと引き出す！

SOD-1 Plus for MOTO

◆ エスオーディワンプラス for MOTO 100ml：1,980円（税込）

◆ エスオーディワンプラス for MOTO 300ml：5,170円（税込）

愛車のコンディション維持を重視するライダーに向けた二輪用潤滑油添加剤。エステルと3D構造PAOをベースにした有効成分100％処方を採用し、高温・高圧下でも強力な油膜を保持する。摩耗を抑えるだけでなく、エンジン内部のスラッジ分解・洗浄もサポート。機能回復、潤滑性能の改善、エンジンやギヤの寿命延長など、愛車本来の性能を引き出してくれる。スーパースポーツ、旧車、アメリカンまで、幅広い車種に使えるエンジンオイルの添加剤だ。

四輪で評価が高いケミカル類もバイクに適したサイズで販売

JELBOシリーズ

クルマを美しく仕上げる高性能ケミカル「JELBOシリーズ」は、泡立ちが良いカーシャンプーや、洗車後のボディコート、タイヤやホイールコートなど数多くラインナップ。また、驚きの吸水力を誇るウエス「JELBOドライングタオル」、水で流しながら撫でるだけで鉄粉除去ができる「JELBOクレイスポンジ」などのアイテムも充実。今回のモーターサイクルショーでは、バイクユーザーにも使いやすいコンパクトサイズの「JELBOシリーズ」が発表された。愛車の美しさをキープしたいユーザーにとって、目が離せない製品といえるだろう。

（編集協力：株式会社コラント）