122万回以上再生され1.5万件の高評価を獲得しているのは、寒い朝に保護された小さな白猫の姿。視聴者からは「嬉しくて涙が流れてきた」「素敵なお名前貰えて良かったね」「幸せいっぱいに過ごそうね」など温かいコメントがたくさん届いています。

【動画：寒い朝、『玄関でうずくまっている子猫』を発見……保護された様子に涙】

キャンプから帰宅すると

YouTubeチャンネル『「KUMALOG」生活の山小屋』に投稿されたのは、キャンプから帰宅した投稿主さんが玄関で見つけた子猫の姿。この日はとても冷え込んでいたとのことで、かなり衰弱した様子だったといいます。

まだ小さかったことから「母猫がいるのでは」と探したそうですが、見当たらなかったとのこと。衰弱しているのを見過ごせず、急いで病院へ連れて行ったそうです。検査の結果は、猫エイズ『擬陽性』。幼少期の判定は不確実なため、後日再検査をすることになったのだとか。

子猫のお世話が始まる

まだ生まれて数週間も経っていないことから、最初はスプーンでミルクを飲ませていた投稿主さん。命を預かったのだからと、母猫の代わりに育てる覚悟を決めたそうです。幸いにも、お皿にミルクを注ぐとごくごく飲むほど元気が出てきたといいます。

ただ、おうちには先住猫の「こむぎちゃん」もいます。子猫が猫エイズであれば隔離をしなければならないため、まずは会わせずにお世話を始めたとのこと。とはいえ、子猫はサークルから脱走したりあちこち探検したりと、アクティブに動き回るように。なかなか手のかかる子猫だったようです。

再検査の結果は？

子猫を保護した数日後、投稿主さんは子猫のきょうだいと思われる猫が倒れているのを目にしたそう。助からなかった命を目の当たりにして、思い悩んでしまうこともあったそうです。しかし、せっかくつながった縁なのだから大切に育てようという気持ちが高まったとのこと。

その後、子猫は猫カビを患ってしまうも、猫エイズの再検査では陰性に。4人目の家族として「なずなちゃん」という名前をつけてもらったとのこと。猫カビが治れば隔離の必要はなくなるため、こむぎちゃんとも仲良く遊べるようになりそうですね。

子猫を救うことの難しさについて考えさせられる今回の投稿には、視聴者から「命を繋ぐことの難しさを感じました」「これが外で生きる猫たちの現実なんですね」「助かるかどうかの差は紙一重なんですね」などのコメントも寄せられていました。

YouTubeチャンネル「「KUMALOG」生活の山小屋」では、なずなちゃんとこむぎちゃんが一緒に過ごしている様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「「KUMALOG」生活の山小屋」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。