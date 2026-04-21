「こんなバケモノがいるなんて」村上宗隆の“類まれなパワーと選球眼”に米注目 「史上唯一の選手だ」
すでに8本塁打を記録する村上の活躍に米ファンが沸いている(C)Getty Images
和製大砲の勢いは、どこまで続くのか。
現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」として先発出場し、5回の第3打席で3試合連続の8号2ランを放つなど、5打数1安打2打点と活躍。驚異的な量産ペースを維持し、7-4の勝利に貢献した。
【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック
これが今季2度目の3戦連発であり、デビュー22試合で打率.208（72打数15安打）、8本塁打、16打点、20四球、31三振、OPS.918を記録している村上。8本塁打でリーグ3位タイ、20四球で同3位につけており、海の向こうでも卓越したパワーと選球眼を存分に発揮している。
20日、米野球データサイト『Codify Baseball』の公式X（旧ツイッター）は、驚きの数字を紹介。「デビュー22試合で5本塁打、18四球を超えた史上唯一の選手だ。彼は8本塁打、20四球を記録している」と炎の絵文字を3つ並べている。
この投稿に米国のファンからは、「デビュー初打席の四球で確信していたよ！」「チームにこんなバケモノがいるなんて」と感嘆の声。日本からも、「凄い！このまま活躍し続けますように」「アメリカでも歴史に名を刻み始めてて嬉しい」と様々な書き込みが寄せられていた。
強烈な存在感を放っている村上。今後も彼の活躍が楽しみでならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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