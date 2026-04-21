「こんなバケモノがいるなんて」村上宗隆の“類まれなパワーと選球眼”に米注目 「史上唯一の選手だ」

すでに8本塁打を記録する村上の活躍に米ファンが沸いている(C)Getty Images

和製大砲の勢いは、どこまで続くのか。

現地時間4月19日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」として先発出場し、5回の第3打席で3試合連続の8号2ランを放つなど、5打数1安打2打点と活躍。驚異的な量産ペースを維持し、7-4の勝利に貢献した。

【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック

これが今季2度目の3戦連発であり、デビュー22試合で打率.208（72打数15安打）、8本塁打、16打点、20四球、31三振、OPS.918を記録している村上。8本塁打でリーグ3位タイ、20四球で同3位につけており、海の向こうでも卓越したパワーと選球眼を存分に発揮している。

20日、米野球データサイト『Codify Baseball』の公式X（旧ツイッター）は、驚きの数字を紹介。「デビュー22試合で5本塁打、18四球を超えた史上唯一の選手だ。彼は8本塁打、20四球を記録している」と炎の絵文字を3つ並べている。