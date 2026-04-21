【楽プラ スナップカー JZA80 スープラ 1996】 9月 発売予定 価格：4,180円

アオシマは「楽プラ スナップカー」シリーズから1/24スケールプラモデル「JZA80 スープラ 1996」3種を9月に発売する。価格はそれぞれ4,180円。

本製品は1996年にトヨタが生産した形状の「トヨタ・スープラ」を再現したプラモデル。接着剤を使わずに組み立てられ、色分け成型とシールを使用することで塗装も不要となっている。2種の車高を選択でき、ステアリングを切ることも可能だ。

カラーは「グレイッシュグリーンマイカメタリック」、「スーパーホワイトII」、「ブルーマイカメタリック」の3種。流線型が美しい、1990年代のトヨタの名車を自分の手で組み立てられる。

製品仕様

グレイッシュグリーンマイカメタリック

スーパーホワイトII

ブルーマイカメタリック

※画像は3D設計図に着色したものです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※トヨタ自動車（株）監修中