ユージ、吉田明世アナへ贈った“直筆”メッセージに驚きの声「字が綺麗」「字が上手」 誕生日プレゼントはまさかの“現金”
元TBSアナウンサーでフリーアナウンサーの吉田明世が20日、自身のインスタグラムを更新。38歳の誕生日をタレントのユージ（38）に祝福される様子を公開し、ユージが贈ったメッセージカードに注目が集まっている。
【写真】「字が綺麗」吉田明世アナへユージが贈った“直筆”メッセージ ※2枚目
吉田は「先週はたくさんのお祝いをありがとうございました！今週はラジオのスペシャルウィーク！お誕生日プレゼントに現金（ディズニーランド代として）をプレゼントしてくれたユージさんと一緒に盛り上げていきます」とつづり、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた風船を持ち、笑顔を見せる2ショットやケーキなど複数枚の写真を披露している。
2枚目には、ユージからのプレゼントをアップ。「Happy Birthday!! 吉田さんにとって最高の一年を迎えられますように！One Morning 6年目もよろしくね!!」と心のこもったメッセージが記されており、そのユージの達筆に「ユージさん、字が綺麗ですね」「ユージさん字が上手ですね」などと反響が集まっていた。
ほかにも、コメント欄には「改めておめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「ユージさんの優しさと愛情が詰まった 最高のバースデープレゼントだと思いますね」などと、祝福する声が寄せられている。
【写真】「字が綺麗」吉田明世アナへユージが贈った“直筆”メッセージ ※2枚目
吉田は「先週はたくさんのお祝いをありがとうございました！今週はラジオのスペシャルウィーク！お誕生日プレゼントに現金（ディズニーランド代として）をプレゼントしてくれたユージさんと一緒に盛り上げていきます」とつづり、「HAPPY BIRTHDAY」と書かれた風船を持ち、笑顔を見せる2ショットやケーキなど複数枚の写真を披露している。
ほかにも、コメント欄には「改めておめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「ユージさんの優しさと愛情が詰まった 最高のバースデープレゼントだと思いますね」などと、祝福する声が寄せられている。