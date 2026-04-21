5月14日より世界独占配信される、磯村勇斗とオク・テギョンが主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』の追加キャストとして、橋本愛、水上恒司、古舘佑太郎、イ・ジェイ、加藤千尋、安田顕、南果歩、三浦友和の出演が決定。あわせて新場面写真が公開された。

参考：磯村勇斗×オク・テギョンの新場面写真も Netflixシリーズ『ソウルメイト』5月14日配信決定

本作は、すべてを捨てて日本を去った鳴滝琉が見知らぬ国の教会で命を落としそうになったところを、ボクサーであるファン・ヨハンが助けるところから始まる、10年に渡る魂と愛の物語。『モアザンワーズ／More Than Words』（Prime Video）などの橋爪駿輝が監督・脚本を務めた。

琉を演じるのは、『不適切にもほどがある！』（TBS系）などの磯村。ヨハン役を、『ヴィンチェンツォ』などに出演する2PMのオク・テギョンが演じる。

橋本が演じるのは、琉の幼なじみで、知的な感性を持ちながらファッションデザイナーの夢を叶えるため単身ドイツへと渡る東雲澄子。さらに、琉の青春時代をともに駆け抜けるアイスホッケー部のチームメイトであり親友の及川新役で水上、同じくチームメイトで真っ直ぐな性格の相沢精一役で古舘が出演する。

また、両親がおらずヨハンが唯一の家族であり、彼を献身的に支え続ける心優しい妹ファン・スア役をイ・ジェイが務め、琉が働く介護施設の先輩・角谷円役で加藤、琉が所属するアイスホッケー部の監督・早川健一役で安田が出演。そして、加えて、琉のことを温かく見守る両親、鳴滝七海と鳴滝正を南と三浦がそれぞれ演じる。

あわせて、琉（磯村勇斗）とヨハン（オク・テギョン）が向かい合いながら食卓を囲む新場面写真も公開。「食卓」のシーンは、本作において二人のささやかな日常を映し出す象徴的な場面として幾度となく登場する。微笑みながらヨハンに語りかける琉と、その言葉を静かに受け止めるヨハン。何気ないひとときのなかに、2人のあいだに流れる穏やかで温かな時間が感じられる一枚となっている。（文＝リアルサウンド編集部）