精巧すぎる『ガンダム』シリーズのアクセ！0.1mmにこだわるJAM HOME MADEの繊細な技と光るセンス

1998年のブランド誕生以来、秀逸なジェエリーやファッションアイテムばかりを発表してきたJAM HOME MADE。グッドデザイン賞を受賞した「手作りペアリング『名もなき指輪』」といったオリジナルジュエリーで注目を浴びていますが、実はオリジナルだけでなく、様々なキャラクターとのタイアップアイテムも豊富にあります。

▲JAM HOME MADEのヒット作「手作りペアリング『名もなき指輪』」。カップル・夫婦などが自分たちで手作りできる手作り指輪キットです

▲東京・千駄ヶ谷にあるJAM HOME MADE東京店（直営店）の店頭に、無数にぶら下がる南京錠。この多くは、顧客のカップルによるもので「2人のキズナをロックする」意味があると言います

こういったタイアップアイテム群は、JAM HOME MADEの鋭いセンスと繊細な技が反映されているものばかりで、この点もまた他のブランドにはない個性を放っています。タイアップアイテム群の中でも特に人気なのが『機動戦士ガンダム』シリーズのアクセサリー。

劇中の世界観を忠実に、そしてファンの心をくすぐるようなアクセサリーばかりで、JAM HOME MADEのファン、「ガンダム」シリーズのファン双方から絶大な支持を集めていると言います。これらJAM HOME MADEによる「ガンダム」シリーズのアクセサリーについて、一級技能士の柿島正治さんに聞きながら紹介します。

■『ガンダム』ファンの「センス」「技術」がアイテムに深く反映

▲JAM HOME MADEの数あるアイテム群のうち、「ガンダム」シリーズのアクセサリーを担当する一級技能士の柿島正治さんJAM HOME MADEで、「ガンダム」シリーズのアクセサリーを手がけ始めたのは今から14年前の2012年のことだったと柿島さん。

「2012年に、「ガンダム」シリーズのタイアップ商品を展開するブランド・STRICT-Gが立ち上がりました。「ガンダム」シリーズの各原作が、日本を代表するブランドとコラボレーションする、というコンセプトのブランドですが、この立ち上げ当初から私どもJAM HOME MADEも参加させていただくことになりました。それからずっと参加させていただいています。

最初は『機動戦士ガンダム』を皮切りに、『Zガンダム』『逆襲のシャア』『ガンダムSEED』『鉄血のオルフェンズ』『水星の魔女』など、シリーズの複数の作品のアクセサリーを作らせていただいてきました」（柿島さん）

JAM HOME MADEで、「ガンダム」シリーズのアクセサリーを手がけ始めたのは今から14年前の2012年のことだったと柿島さん。

「2012年に、「ガンダム」シリーズのタイアップ商品を展開するブランド・STRICT-Gが立ち上がりました。「ガンダム」シリーズの各原作が、日本を代表するブランドとコラボレーションする、というコンセプトのブランドですが、この立ち上げ当初から私どもJAM HOME MADEも参加させていただくことになりました。それからずっと参加させていただいています。

最初は『機動戦士ガンダム』を皮切りに、『Zガンダム』『逆襲のシャア』『ガンダムSEED』『鉄血のオルフェンズ』『水星の魔女』など、シリーズの複数の作品のアクセサリーを作らせていただいてきました」（柿島さん）

■『ザク』のネックレスの中にシャアのヘルメットを収納！？

「たとえば、フェイスネックレスの顔の中に核となるコア・ファイターを収納したり、ネックレスにシャアのヘルメットを収納したり。こういったユーモアは、原作の熱いファンの方にも届くと思っていますし、またこういった“楽しさ”“面白さ”はJAM HOME MADEならではのものだとも自負しています。

アクセサリーを通して人と人とが『それ何？』『ガンダムのあのシーンの？』みたいに、会話が始まってくれると良いなと思っています」（柿島さん）

▲『GUNDAM FACE NECKLACE』

▲『CHAR’S ZAKU FACE NECKLACE』

そして、JAM HOME MADEならでは「技術」も。実に作りが細やかで精巧に「ガンダム」の世界観を再現しているのも特長のように思います。

「JAM HOME MADEでは他にも様々なキャラクターのアクセサリーを作っていますが、0.1mmでも誤差が出ないよう、こだわって造形を再現しています。「ガンダム」ももちろんそうですけど、0.1mmでも誤差が出ると、原作のファンの方はすぐ気づかれます。そこも念入りに作っている自負があります。

また、確かにキャラクターの商品ではありますが、アクセサリーという装飾品でもあります。そのバランスは大切にしています。「ガンダム」の世界観を守ることを大前提にしながら、アクセサリーとしてもカッコ良い、かわいいと思えるものをいつも考えています」（柿島さん）

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』νガンダムフェイスリング

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』サザビーフェイスリング

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』νガンダム フィン・ファンネルネックレスA

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』アクシズネックレス

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ダミーバルーンネックレス

▲『機動戦士ガンダム 水星の魔女』クールさん＆ホッツさんネックレス

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ダミーバルーンネックレスをつけたところ（男性）

▲『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』ダミーバルーンネックレスをつけたところ（女性）

■原作ファン・ブランドファン双方から支持を得た「ガンダム」アクセサリー

▲JAM HOME MADEの「ガンダム」『ガンダム』シリーズのアクセサリーコーナー

JAM HOME MADEが「ガンダム」シリーズのアクセサリーを作り始めて今年で14年になりますが、最後に柿島さんに「これまで」と「これから」の想いを聞きました。

「この14年間の「ガンダム」シリーズのアクセサリーは、原作ファンの方、JAM HOME MADEファンの方双方にご支持をいただきました。また、JAM HOME MADEはユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドでもあり、女性の方にも多くご購入いただきました。

特にファンの方の熱量が高い「ガンダム」シリーズです。同じくファンである自分としても、期待を裏切らないよう力を込めて作っています。今後もぜひご注目いただければ嬉しいです」（柿島さん）

ここまでの商品で継続販売され続けているものもあれば、廃盤になったものあるそうです。言い換えれば、今販売されているもので欲しいものがあれば、できるだけ近いうちにゲットしておくほうが安全のようにも思います。

「ガンダム」ファンの方はJAM HOME MADEの「ガンダム」シリーズのアクセサリー（STRICT-G）にご注目を！

©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

※本記事ご紹介の商品は、販売休止中のものを含みます

>>JAM HOME MADE

＜文／GoodsPress Web編集部＞

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