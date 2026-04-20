元カリスマキャバ嬢で実業家の「進撃のノア」さんが、2026年4月19日にキャバ嬢オーディション番組「LAST CALL」のYouTubeチャンネルで公開された動画に出演し、元夫でYouTuberのヒカルさんに「本当に愛してた？」と質問した。

「ノアのことってほんまに愛してた？」

今回は「ヒカル登場で進撃のノア 崩壊寸前！！本音LINEで禁断質問をぶっこみまくり、溝口も大暴走！【LASTCALL(ラストコール）#016】」と題した動画が公開され、番組の罰ゲームとして、ノアさんがヒカルさんに生電話で「本当に愛してた？」と聞く企画が行われた。

なお、2人の関係について、ノアさんは「会いましたよ先月。久しぶりにご飯行きました。1回だけです、離婚してからは」と説明。普段は電話することもなく「離婚の話する時に電話したぐらい」だという。

罰ゲームの電話がつながると「久しぶり。あのさ、ちょっと聞きたいことがあんねんけどさ。ノアのことってほんまに愛してた？」と単刀直入に尋ねた。ヒカルさんは「ちょっと電波悪くて」「直接聞いてもらっていい？そんな事、会った時に」とかわしつつ、ノアさんが笑いながら「何とか今、ちょっと一言どう？」と畳みかけると、

「あぁ...愛してた」

と答えた。これにノアさんは満面の笑みを浮かべ、「ノアも愛してた」と伝えている。

「愛してないと結婚しない」「元旦那最高！」

一方、ヒカルさんは「ろくでもない奴らが周りにおるな、多分いま」「どっかで流れそうやな、これ」と疑い、ネタばらしを受けると「ラストコールのノアの棒読み、おもろかったで。あれが罰ゲームみたいになっとったで大丈夫？」とイジる一幕も。最後にはノアさんが「また遊ぼう」といい、「うん。オッケー。ありがとう」と応じた。

この様子を見守っていた番組共演者も盛り上がり、人気キャバ嬢・るなさんは「私が泣いちゃった、いやー嬉しい」と目をぬぐった。

ノアさんが「いや、愛してないと結婚しないですよ」「元旦那最高！」とも話す中、番組MCで実業家の溝口勇児氏は「すごい嬉しかったな俺も」「（ヒカルさんは）しつこくしたって言わないキャラだと思うから。でも本当にノアさんのこと大切に思ったんだろうな、ってすごいほっこりしました」と話した。

動画のコメント欄には、「愛してたって言われた時のノアの顔可愛すぎ」「絶対言わないタイプだと思ってただけに意外だし嬉しいｗ」「ノアちゃんの左手が震えてるように見える。緊張したんだろうな」「やっぱヒカルさんとノアちゃんの会話聞くだけでニヤけてまうう」といった声が寄せられている。

ヒカルさんは進撃のノアさんと25年6月に「交際0日婚」をしたと公表し、9月には「オープンマリッジ」宣言をしたことで炎上。12月の動画で離婚を発表していた。