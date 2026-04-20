20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□和歌山県

御坊市 湯浅町 日高川町

■震度2

□和歌山県

紀の川市 和歌山広川町 有田川町

和歌山美浜町 和歌山日高町 由良町

白浜町



□三重県

熊野市



□兵庫県

南あわじ市



□徳島県

鳴門市 小松島市 阿南市

美波町

■震度1

□和歌山県

和歌山市 海南市 橋本市

有田市 かつらぎ町 和歌山印南町

みなべ町 田辺市 新宮市

上富田町 すさみ町 串本町



□三重県

尾鷲市 三重大紀町 三重紀北町

三重御浜町 紀宝町



□兵庫県

洲本市 淡路市 たつの市



□徳島県

徳島市 吉野川市 美馬市

石井町 松茂町 藍住町

板野町 那賀町 牟岐町

海陽町



□大阪府

泉南市 大阪岬町



□奈良県

宇陀市 天川村 十津川村

下北山村



□岡山県

岡山南区 倉敷市 瀬戸内市



□香川県

高松市 さぬき市 東かがわ市

土庄町 小豆島町



□高知県

東洋町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。