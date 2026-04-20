和歌山県で最大震度3の地震 和歌山県・御坊市、湯浅町、日高川町
20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□和歌山県
御坊市 湯浅町 日高川町
■震度2
□和歌山県
紀の川市 和歌山広川町 有田川町
和歌山美浜町 和歌山日高町 由良町
白浜町
□三重県
熊野市
□兵庫県
南あわじ市
□徳島県
鳴門市 小松島市 阿南市
美波町
■震度1
□和歌山県
和歌山市 海南市 橋本市
有田市 かつらぎ町 和歌山印南町
みなべ町 田辺市 新宮市
上富田町 すさみ町 串本町
□三重県
尾鷲市 三重大紀町 三重紀北町
三重御浜町 紀宝町
□兵庫県
洲本市 淡路市 たつの市
□徳島県
徳島市 吉野川市 美馬市
石井町 松茂町 藍住町
板野町 那賀町 牟岐町
海陽町
□大阪府
泉南市 大阪岬町
□奈良県
宇陀市 天川村 十津川村
下北山村
□岡山県
岡山南区 倉敷市 瀬戸内市
□香川県
高松市 さぬき市 東かがわ市
土庄町 小豆島町
□高知県
東洋町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。