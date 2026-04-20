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20日午後6時44分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は紀伊水道で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、和歌山県の御坊市と湯浅町、それに日高川町です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□和歌山県
御坊市　湯浅町　日高川町

■震度2
□和歌山県
紀の川市　和歌山広川町　有田川町
和歌山美浜町　和歌山日高町　由良町
白浜町

□三重県
熊野市

□兵庫県
南あわじ市

□徳島県
鳴門市　小松島市　阿南市
美波町

■震度1
□和歌山県
和歌山市　海南市　橋本市
有田市　かつらぎ町　和歌山印南町
みなべ町　田辺市　新宮市
上富田町　すさみ町　串本町

□三重県
尾鷲市　三重大紀町　三重紀北町
三重御浜町　紀宝町

□兵庫県
洲本市　淡路市　たつの市

□徳島県
徳島市　吉野川市　美馬市
石井町　松茂町　藍住町
板野町　那賀町　牟岐町
海陽町

□大阪府
泉南市　大阪岬町

□奈良県
宇陀市　天川村　十津川村
下北山村

□岡山県
岡山南区　倉敷市　瀬戸内市

□香川県
高松市　さぬき市　東かがわ市
土庄町　小豆島町

□高知県
東洋町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。