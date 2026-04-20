女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、パーカッショニストの斉藤ノヴ（75）との結婚生活について語った。

2007年に交際を始め、11年5月に婚姻届を提出。当時夏木は59歳、斉藤は60歳の熟年婚として話題になった。

番組にVTR出演した親友の世界的ウィッグメーカー・柳瀬高光氏は「ラブラブなんですよ。高校生が付き合いたてですか？みたいな」と2人の仲の良さを表現。夏木は「出会った時が遅いから時間がないからなるべく一緒にいようっていうことになって」と説明し、「（愛情表現は）言わないと分からないから。口に出して言ってもらわないと」と話した。

「若い時に会っていたら3日で別れてるねってよく笑うんですけど…2人ともいろいろなことを経験してきたから、ちょっとは譲り合う気持ちも出てきて。私たちの性格では59（歳）っていう時が一番ベストタイミングだったんじゃないって」と熟年になってからの結婚だったからこそ夫婦関係がうまくいっていると明かす。

MCの女優・井桁弘恵から「どういうところに惹かれたんですか？」とズバリ聞かれ、「優しいです」と即答。「優しいから私も優しくなっちゃったりして。キツイ女なんですよ〜この仕事していたらキツくなっちゃったりもするじゃないですか。自分中心で生きてきたのに、優しくしてくれるから、優しく返す？みたいな」と結婚生活での変化を口にした。