DJI、次世代の映像表現を実現するOsmo Pocket 4を発売へ
民生用ドローンとクリエイティブなカメラ技術の世界的リーダーであるDJIは、本日、新製品となるOsmo Pocket 4を発表した。DJIの人気製品である1インチCMOSセンター搭載ポケットジンバルカメラである前モデルの世界的な成功を踏まえ、今回の新製品ではイメージング性能がさらに強化されている。
4K/240fps[1]の印象的なスローモーション映像や低照度環境下でのクリアな映像を撮影することができる。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]にも対応し、まるで映画のような深みのある映像を表現する。また、Osmo Pocket 4のアップグレードしたインテリジェントトラッキング性能により、被写体が人混みの中を移動するような場面でも、常に被写体にフォーカスを合わせ、フレーム内に収めながら撮影することができる。
■よりクリアな低照度撮影とシャープな映像
Osmo Pocket 4の1インチCMOSセンサーとf/2.0の絞りにより、低照度環境でも自然でクリアなポートレートを撮影できる。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]カラープロファイルにより、夕暮れ時や海辺など、光量の少ないシーンでも豊かな階調と自然な色味を引き出す。また、ポートレート撮影では、より健康的で洗練された肌色を表現する。コントラストの高い環境下でも優れた撮影性能を発揮する。
専用のズームボタンにより、ワンタップで1倍・2倍のロスレスズーム[1]を切り替えることができる。ウルトラHDスローモーション映像も4K/240fpsで撮影が可能だ[1]。
■スマートキャプチャで際立つショット
Osmo Pocket 4の3軸スタビライザー機構により、歩きながらでも安定した高画質でのVlog撮影やライブ配信が可能だ。より滑らかなカメラワークを実現する複数のジンバルモードも搭載されている。ActiveTrack 7.0[1]が4倍ズーム時でも被写体をしっかり捉えてトラッキングする。また、スポットライトフォローやダイナミック フレーミングといったトラッキングモードも利用でき、シネマティックな映像を片手で簡単に撮影できる。
インテリジェント オートフォーカス機能により、被写体を常にシャープに捉えることができる。「被写体ロックトラッキング」[1]を有効にすると、カメラは選択した被写体にフォーカスを固定しながら自動でトラッキングする。被写体の切り替えも画面をタップするだけで簡単に行える。「登録被写体優先」[1]機能により、事前に登録した被写体へのフォーカスを優先することもできる。
ジェスチャーコントロール[1]を使って素早く撮影することも可能だ。例えば、手のひらを見せる「パームジェスチャー」ではアクティブトラック[1]をオンにすることができ、ピースサインを見せる「Vジェスチャー」では写真撮影または録画の開始／停止を行うことができる。
■より直感的で使いやすく
Osmo Pocket 4は、クリエイティブな制作プロセスを効率化する複数の直感的な新機能でユーザーエクスペリエンスの向上を実現する。まずは、画面を回転させるだけのシンプルな操作で撮影を開始することができる。
また、今回から画面の下に新しいボタンが2つ追加で搭載された。1つは専用のズームボタンで、1倍・2倍ズーム[1]の切り替えや、4倍ズームに直接切り替えることも可能だ。もう1つのカスタムプリセットボタンでは、設定を自分の好みに合わせてカスタマイズできる。新設計の5D ジョイスティックを使えば、カメラを動かしたり、ジンバルを中央位置に戻したり、カメラの向きを前後に切り替えたりと、自由自在なカメラワークが可能だ。
また、今回新たに107GBの内蔵ストレージを搭載し、メモリーカードがなくても、たっぷり撮影を楽しむことができ、撮影した映像は、最大800MB/s[1]の速度で簡単に転送できる。
■Osmo Pocket 4で叶えるクリエイティブな撮影
・低速シャッター動画：動画モードでは、シャッタースピードを手動で調整することができる。低速シャッター撮影では、モーションブラーを生み出し、被写体の動きや時間の流れを捉えた独自のビジュアルを表現する。
・フィルムトーン[1]：多彩なフィルムトーンでクラシックなスタイルを手軽に再現。プロ品質のトーン表現が可能だ。
・カメラ内での美肌効果[1]：肌の滑らかさ、明るさ、トーンを微調整し、自撮りも集合写真も自然な仕上がりになる。
・取り外し可能な補助ライト[1]：3段階の明るさ・色温度設定で、暗い場所や逆光のシーンも自然で柔らかな光で照らす。
・長時間駆動と急速充電：わずか18分[1]で80％まで充電、最長3時間の撮影が可能だ。フル充電時には、1080p/24fpsの映像を最大240分間録画できる[1]。
■OsmoAudioエコシステムに対応
Osmo Pocket 4は、クリアな音声を捉えながら、内蔵マイクアレイで環境音も同時に収録する。また、DJI Micトランスミッターと直接接続が可能で、4チャンネルでオーディオを録音できる。対応するDJI MicトランスミッターはMic 2、Mic 3、Mic Miniとなっており、いずれも別売り、または一部のコンボに同梱されている。
■価格と販売時期
Osmo Pocket 4は、本日より公式オンラインストア （store.dji.com） と認定ストアで予約受付を開始し、2026年4月22日より販売を開始する。商品構成に関しては、以下の通りだ。
・Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ：希望小売価格（税込）79,200円
・Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ、DJI リストストラップ、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱される。
・Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ：希望小売価格（税込）99,880円
・スタンダードコンボの同梱物に加え、Osmo Pocket 3 広角レンズ、DJI Mic 3トランスミッター、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2 ）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo ミニ三脚、Osmo Pocket 4 キャリーバッグが同梱される。
・Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ：希望小売価格（税込）77,660円
・Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱される。
Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ
Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ
Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ
以下の対応アクセサリーは別途単品としても購入できる
・Osmo Pocket 4 補助ライト
・Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル
・Osmo Pocket 3 ブラックミスト フィルター
・Osmo ミニ三脚
・Osmo Pocket 3 NDフィルターセット（磁気着脱式）
・Osmo Pocket 3 拡張アダプター
・Osmo Pocket 3 広角レンズ
・Osmo Pocket 4 キャリーバッグ
・Osmo Pocket 4 保護カバー
■DJI Care Refresh
DJI製品向けの包括的な保証プランであるDJI Care Refreshを、Osmo Pocket 4でもご利用いただける。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされる。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できる。
DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含む。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含む。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれる。保証内容一覧についてはこちらをご確認ください： [www.dji.com/support/service/djicare-refresh](http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh)
詳細については、以下をご参照ください：[https://www.dji.com/osmo-pocket-4](https://www.dji.com/osmo-pocket-4)
1 一部のカメラモードでのみ対応している。すべてのデータは、ラボ環境下で測定されたものだ。詳細はDJI公式ウェブサイトをご覧ください。
■Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ
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4K/240fps[1]の印象的なスローモーション映像や低照度環境下でのクリアな映像を撮影することができる。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]にも対応し、まるで映画のような深みのある映像を表現する。また、Osmo Pocket 4のアップグレードしたインテリジェントトラッキング性能により、被写体が人混みの中を移動するような場面でも、常に被写体にフォーカスを合わせ、フレーム内に収めながら撮影することができる。
Osmo Pocket 4の1インチCMOSセンサーとf/2.0の絞りにより、低照度環境でも自然でクリアなポートレートを撮影できる。14ストップのダイナミックレンジ[1]と10-bit D-Log[1]カラープロファイルにより、夕暮れ時や海辺など、光量の少ないシーンでも豊かな階調と自然な色味を引き出す。また、ポートレート撮影では、より健康的で洗練された肌色を表現する。コントラストの高い環境下でも優れた撮影性能を発揮する。
専用のズームボタンにより、ワンタップで1倍・2倍のロスレスズーム[1]を切り替えることができる。ウルトラHDスローモーション映像も4K/240fpsで撮影が可能だ[1]。
■スマートキャプチャで際立つショット
Osmo Pocket 4の3軸スタビライザー機構により、歩きながらでも安定した高画質でのVlog撮影やライブ配信が可能だ。より滑らかなカメラワークを実現する複数のジンバルモードも搭載されている。ActiveTrack 7.0[1]が4倍ズーム時でも被写体をしっかり捉えてトラッキングする。また、スポットライトフォローやダイナミック フレーミングといったトラッキングモードも利用でき、シネマティックな映像を片手で簡単に撮影できる。
インテリジェント オートフォーカス機能により、被写体を常にシャープに捉えることができる。「被写体ロックトラッキング」[1]を有効にすると、カメラは選択した被写体にフォーカスを固定しながら自動でトラッキングする。被写体の切り替えも画面をタップするだけで簡単に行える。「登録被写体優先」[1]機能により、事前に登録した被写体へのフォーカスを優先することもできる。
ジェスチャーコントロール[1]を使って素早く撮影することも可能だ。例えば、手のひらを見せる「パームジェスチャー」ではアクティブトラック[1]をオンにすることができ、ピースサインを見せる「Vジェスチャー」では写真撮影または録画の開始／停止を行うことができる。
■より直感的で使いやすく
Osmo Pocket 4は、クリエイティブな制作プロセスを効率化する複数の直感的な新機能でユーザーエクスペリエンスの向上を実現する。まずは、画面を回転させるだけのシンプルな操作で撮影を開始することができる。
また、今回から画面の下に新しいボタンが2つ追加で搭載された。1つは専用のズームボタンで、1倍・2倍ズーム[1]の切り替えや、4倍ズームに直接切り替えることも可能だ。もう1つのカスタムプリセットボタンでは、設定を自分の好みに合わせてカスタマイズできる。新設計の5D ジョイスティックを使えば、カメラを動かしたり、ジンバルを中央位置に戻したり、カメラの向きを前後に切り替えたりと、自由自在なカメラワークが可能だ。
また、今回新たに107GBの内蔵ストレージを搭載し、メモリーカードがなくても、たっぷり撮影を楽しむことができ、撮影した映像は、最大800MB/s[1]の速度で簡単に転送できる。
■Osmo Pocket 4で叶えるクリエイティブな撮影
・低速シャッター動画：動画モードでは、シャッタースピードを手動で調整することができる。低速シャッター撮影では、モーションブラーを生み出し、被写体の動きや時間の流れを捉えた独自のビジュアルを表現する。
・フィルムトーン[1]：多彩なフィルムトーンでクラシックなスタイルを手軽に再現。プロ品質のトーン表現が可能だ。
・カメラ内での美肌効果[1]：肌の滑らかさ、明るさ、トーンを微調整し、自撮りも集合写真も自然な仕上がりになる。
・取り外し可能な補助ライト[1]：3段階の明るさ・色温度設定で、暗い場所や逆光のシーンも自然で柔らかな光で照らす。
・長時間駆動と急速充電：わずか18分[1]で80％まで充電、最長3時間の撮影が可能だ。フル充電時には、1080p/24fpsの映像を最大240分間録画できる[1]。
■OsmoAudioエコシステムに対応
Osmo Pocket 4は、クリアな音声を捉えながら、内蔵マイクアレイで環境音も同時に収録する。また、DJI Micトランスミッターと直接接続が可能で、4チャンネルでオーディオを録音できる。対応するDJI MicトランスミッターはMic 2、Mic 3、Mic Miniとなっており、いずれも別売り、または一部のコンボに同梱されている。
■価格と販売時期
Osmo Pocket 4は、本日より公式オンラインストア （store.dji.com） と認定ストアで予約受付を開始し、2026年4月22日より販売を開始する。商品構成に関しては、以下の通りだ。
・Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ：希望小売価格（税込）79,200円
・Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ、DJI リストストラップ、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱される。
・Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ：希望小売価格（税込）99,880円
・スタンダードコンボの同梱物に加え、Osmo Pocket 3 広角レンズ、DJI Mic 3トランスミッター、DJI Mic 3 マグネティッククリップ、DJI Mic 3 ウインドスクリーン（×2 ）、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル、Osmo Pocket 4 補助ライト、Osmo ミニ三脚、Osmo Pocket 4 キャリーバッグが同梱される。
・Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ：希望小売価格（税込）77,660円
・Osmo Pocket 4、USB-C to USB-C PDケーブル（USB 3.1）、1/4インチネジ付きOsmo Pocket 4 ハンドル、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチが同梱される。
Osmo Pocket 4 スタンダードコンボ
Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ
Osmo Pocket 4 エッセンシャルコンボ
以下の対応アクセサリーは別途単品としても購入できる
・Osmo Pocket 4 補助ライト
・Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル
・Osmo Pocket 3 ブラックミスト フィルター
・Osmo ミニ三脚
・Osmo Pocket 3 NDフィルターセット（磁気着脱式）
・Osmo Pocket 3 拡張アダプター
・Osmo Pocket 3 広角レンズ
・Osmo Pocket 4 キャリーバッグ
・Osmo Pocket 4 保護カバー
■DJI Care Refresh
DJI製品向けの包括的な保証プランであるDJI Care Refreshを、Osmo Pocket 4でもご利用いただける。経年劣化や衝突、水没などによる故障・損傷は、製品交換サービスによってカバーされる。故障・損傷が発生した場合、少額の追加料金で破損した製品を交換できる。
DJI Care Refresh（1年版）は、1年間に最大2回の製品交換を含む。DJI Care Refresh（2年版）は、2年間に最大4回の製品交換を含む。DJI Care Refreshのその他の専用サービスには、メーカー保証、グローバル保証サービス、配送料無料などが含まれる。保証内容一覧についてはこちらをご確認ください： [www.dji.com/support/service/djicare-refresh](http://www.dji.com/support/service/djicare-refresh)
詳細については、以下をご参照ください：[https://www.dji.com/osmo-pocket-4](https://www.dji.com/osmo-pocket-4)
1 一部のカメラモードでのみ対応している。すべてのデータは、ラボ環境下で測定されたものだ。詳細はDJI公式ウェブサイトをご覧ください。
■Osmo Pocket 4 クリエイターコンボ
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