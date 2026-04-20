◇近畿学生野球春季リーグ第3節3回戦 奈良学園大2―0和歌山大（2026年4月20日 大阪シティ信金スタジアム）

4季連続優勝を目指している奈良学園大が3つ目の勝ち点を挙げ、リーグ戦単独トップに立った。

1回裏、相手失策と四球で築いた1死一、二塁で4番・森大輔（4年、市和歌山）が2ストライクと追い込まれた3球目を右前に運ぶ先制適時打を放った。「（外より）低めの球だったので、右方向を意識しました。一本で（ランナーは）帰ってくると思っていました」。さらに、1死一、二塁で相手捕逸の間に二塁走者が生還し、2点目を挙げた。

得点は結果的にこの2点だけとなったが、先発した片岡雅天（3年、和歌山南陵）、6回からリリーフした岩井琉輝（3年、福井工大福井）の完封リレーで守り切った。

酒井真二監督は「3試合3試合で疲れも出てきますが、こうなれば15試合しますよ」と、笑っていた。

次節の阪南大戦で勝ち点を挙げれば最終節を待たずに4季連続優勝が決まる。それでも、森は「優勝がかかっていてもやることは一緒です。しっかり準備していきたい」と、気持ちを引き締めていた。