3児の母・川崎希「生後9ヶ月検診へ行ってきました」次女の姿公開「天使みたいで癒されます」「成長が伝わってくる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/20】タレントの川崎希が4月19日、自身のInstagramを更新。9ヶ月を迎えた娘の姿を公開し、話題となっている。
【写真】38歳3児のママタレ、可愛らしいドット柄を着こなす0歳次女
川崎は「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました」とつづり、写真を投稿。「体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな」と記し、赤に白のドットと、襟やポケットの縁に緑の飾りがついた服を着て、腕や頬に成長を感じる娘の姿を公開している。また「離乳食も3回になったよ」と成長の記録を報告している。
この投稿に「可愛すぎる」「天使みたいで癒されますね」「成長が伝わってくる」「ぐーちゃん、大きくなったね」「見てるだけで幸せになります」「ほっこりしました」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆川崎希、第3子女児の9ヶ月を報告
川崎は「グーちゃんの生後9ヶ月検診へ行ってきました」とつづり、写真を投稿。「体重は10.5kgになって、3人の中で1番大きめかな」と記し、赤に白のドットと、襟やポケットの縁に緑の飾りがついた服を着て、腕や頬に成長を感じる娘の姿を公開している。また「離乳食も3回になったよ」と成長の記録を報告している。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「天使みたいで癒されますね」「成長が伝わってくる」「ぐーちゃん、大きくなったね」「見てるだけで幸せになります」「ほっこりしました」などと反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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