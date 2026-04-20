B1残り5試合時点の“仮想”CS組み合わせ…2差にワイルドカード4クラブひしめく大混戦

写真拡大 (全3枚)

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦は、4月18日と19日に第33節が行われ、宇都宮ブレックス、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、シーホース三河の3クラブが新たに「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への進出を決めた。


　東地区首位の宇都宮と西地区首位の長崎ヴェルカに点灯している地区優勝マジックは、いずれも「3」。早ければ25日に行われる第35節GAME1で優勝が決まる可能性がある。


　西地区は首位・長崎から2位・名古屋ダイヤモンドドルフィンズまで2ゲーム差。さらに3位・シーホース三河が2ゲーム差、4位・琉球ゴールデンキングスが1ゲーム差で続いており、ワイルドカード争いも含めてCSのシード順は今後も変動する可能性がある。


　一方、東地区も混戦が続く。2位・群馬クレインサンダーズ、3位・千葉ジェッツ、4位・アルバルク東京が1ゲーム差の中にひしめく状況だ。5位・レバンガ北海道もワイルドカード出場圏内まで3ゲーム差。第35節で群馬、第36節でA東京との直接対決を控えており、結果次第では大逆転でのCS進出の可能性を残している。


　ワイルドカード争いも混戦だ。西地区勢が上位に名を連ねている状況が長らく続いていたが、1位・三河から4位・A東京までが2ゲーム差の中にひしめいており、残り5試合でシード順が入れ替わることも考えられる。


　第33節までを終えた4月20日時点でのCSクォーターファイナル“仮想”組み合わせは、長崎vsA東京、群馬vs三河、名古屋Dvs琉球、宇都宮vs千葉J。22日に行われる第34節も、CS出場権とシード順争いに注目だ。


◆■4月19日時点のB1順位表

［写真］＝B.LEAGUE



※＝各地区上位2クラブとワイルドカード上位4クラブがCS進出

☆＝CS進出決定

▲＝CS進出可能性消滅


【東地区】

1位　41勝14敗　宇都宮ブレックス　☆（マジック3）

2位　38勝17敗　群馬クレインサンダーズ

3位　37勝18敗　千葉ジェッツ

4位　37勝18敗　アルバルク東京

5位　34勝21敗　レバンガ北海道

6位　33勝22敗　仙台89ERS

7位　25勝30敗　横浜ビー・コルセアーズ　▲

8位　23勝32敗　サンロッカーズ渋谷　▲

9位　18勝37敗　アルティーリ千葉　▲

10位　18勝37敗　越谷アルファーズ　▲

11位　15勝40敗　茨城ロボッツ　▲

12位　14勝41敗　川崎ブレイブサンダース　▲

13位　10勝45敗　秋田ノーザンハピネッツ　▲


【西地区】

1位　43勝12敗　長崎ヴェルカ　☆（マジック3）

2位　41勝14敗　名古屋ダイヤモンドドルフィンズ　☆

3位　39勝16敗　シーホース三河　☆

4位　38勝17敗　琉球ゴールデンキングス

5位　33勝22敗　三遠ネオフェニックス

6位　30勝25敗　広島ドラゴンフライズ　▲

7位　29勝26敗　佐賀バルーナーズ　▲

8位　26勝29敗　島根スサノオマジック　▲

9位　22勝33敗　大阪エヴェッサ　▲

10位　22勝33敗　滋賀レイクス　▲

11位　18勝37敗　京都ハンナリーズ　▲

12位　17勝38敗　ファイティングイーグルス名古屋　▲

13位　14勝41敗　富山グラウジーズ　▲


【ワイルドカード】

1位　39勝16敗　シーホース三河

2位　38勝17敗　琉球ゴールデンキングス

3位　37勝18敗　千葉ジェッツ

4位　37勝18敗　アルバルク東京

5位　34勝21敗　レバンガ北海道

6位　33勝22敗　仙台89ERS

7位　33勝22敗　三遠ネオフェニックス


◆▼4月22日開催B1第34節の対戦カード

［写真］＝B.LEAGUE



仙台89ERS vs 越谷アルファーズ

秋田ノーザンハピネッツ vs レバンガ北海道

群馬クレインサンダーズ vs 京都ハンナリーズ

アルティーリ千葉 vs 茨城ロボッツ

千葉ジェッツ vs 横浜ビー・コルセアーズ

アルバルク東京 vs ファイティングイーグルス名古屋

サンロッカーズ渋谷 vs 宇都宮ブレックス

川崎ブレイブサンダース vs 琉球ゴールデンキングス

三遠ネオフェニックス vs 富山グラウジーズ

滋賀レイクス vs 広島ドラゴンフライズ

大阪エヴェッサ vs シーホース三河

佐賀バルーナーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

長崎ヴェルカ vs 島根スサノオマジック


【動画】北海道vs千葉Jの第33節GAME2ロングハイライト映像