2児の母・木下優樹菜、料理を手伝う13歳長女との2ショット公開「お手伝い頼もしい」「ママの顔してる」の声
【モデルプレス＝2026/04/20】元タレントの木下優樹菜が4月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女と並んでキッチンに立つ様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】芸人の30代元妻、13歳長女とキッチンで並んで談笑する姿
木下は「フキの筋取るのだるって思っていたら」「自分は昔婆ぁびー【私の母】とこれをやった事があるからって手伝ってくれた長女」とコメントを添え、長女とキッチンに並んで立つ写真を公開。木下はリラックスした様子の笑顔で、流し台の前で娘と仲睦まじくフキの筋を取っている。
しかし「でも煮物出来たら味あんまり好きじゃなくて食べてなかったのママ知ってるよ？www」と添え、長女が結局はフキを食べなかったという結末も明かした。
この投稿に、ファンからは「お手伝い頼もしい」「ママの顔してる」「フキはまだちょっと大人の味かな？」「楽しそう」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻、13歳長女とキッチンで並んで談笑する姿
◆木下優樹菜、13歳長女との2ショット公開
木下は「フキの筋取るのだるって思っていたら」「自分は昔婆ぁびー【私の母】とこれをやった事があるからって手伝ってくれた長女」とコメントを添え、長女とキッチンに並んで立つ写真を公開。木下はリラックスした様子の笑顔で、流し台の前で娘と仲睦まじくフキの筋を取っている。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お手伝い頼もしい」「ママの顔してる」「フキはまだちょっと大人の味かな？」「楽しそう」といった声が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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