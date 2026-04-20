犬の『ストレスが溜まりすぎている』サイン５選

犬はさまざまな原因でストレスを溜め込みがちです。環境の変化や飼い主との関係、不適切な生活環境、運動不足などなど。では、そんな犬たちがストレスを溜め込みすぎると、どのような行動を起こすのでしょうか。

1.問題行動があからさまに悪化する

犬のストレスが限界を迎えると、問題行動を起こすようになったり、元々みられていた問題行動が悪化したりすることがあります。

部屋の中のあらゆるものを破壊しようとしたり、吠え癖が悪化したり、遊んでいる最中に噛みつくことが増えたり……。もしも思い当たる節がある場合は、何らかのストレスを溜め込んでいるのかもしれません。

2.異常なほど常同行動を繰り返す

犬はストレスを溜め込むと、気持ちを落ち着かせたり気を紛らわせたりするため、常同行動を起こします。常同行動とは、同じ行動を執拗にくりかえす行為であり、強いストレスや環境ストレスにより現れやすい症状です。

例えば、前足を舐め続けて皮膚炎を発症したり、部屋の中をずっと落ち着きなく彷徨い続けていたり、自分のしっぽを追いかけ続けていたりといった行動が該当します。

3.1日中、動かずに無気力状態

あまりにもストレスが極限状態になると、犬はすべてを諦めたように無気力状態に陥ります。1日中、同じ場所から動かなくなり寝続けている様子が続く場合は、ストレスによって不安や意欲低下が強い状態になっている可能性もあるので気をつけてください。

4.異様な様子で部屋の中を走り回る

ケージから出したとき、我を忘れたように部屋の中を走り回る様子はみられませんか。飼い主の声も届かず、毎回興奮したように走り回る場合、運動不足や愛情不足によるストレスが限界に達している可能性があります。

走り回れる状況や飼い主にかまってもらえる状況に、異様なまでに喜びを感じている様子は、犬として健全ではありません。運動量やコミュニケーション量を増やし、ストレスに対処してあげる必要があるでしょう。

5.嘔吐や下痢など身体的症状が現れる

犬のストレスが溜まりすぎていると、嘔吐や下痢といった身体的な症状が現れることもあります。強いストレスにより消化器官に異常をきたし、こうした症状が現れるのです。

他にも、精神的に極限状態になっている場合は、激しい動きをしていないのに呼吸が乱れたり、体をブルブルと震わせたりする様子を見せます。

愛犬が限界を迎えているときに飼い主がすべき対応

もしも愛犬が紹介したようなストレスが溜まりすぎているサインを見せているとき、飼い主としてどのように対応すべきなのでしょうか。

まずはストレス源を探ろう

まずは何に対してストレスを感じているのか探りましょう。考えられる原因はいろいろありますが、主に以下の出来事によってストレスを感じる犬が多くいます。

運動や遊びの量が不足している 飼い主とのコミュニケーションが不足している 長時間の留守番が続き孤独を感じている 叱られてばかりで自信を喪失している 環境の変化により不安や警戒心が高まっている

愛犬はどの原因に当てはまるのか、普段の生活リズムや習慣、日々の過ごし方などを振り返り、考えてみてください。

ストレスの原因ごとに適切な対処を

ストレス源に心当たりがついたら、原因ごとに適切な対処をしましょう。

例えば、運動不足や遊び不足であれば、散歩量を増やしたり、部屋の中で体を動かす遊びをより多く取り入れたり、休日にはドッグランに連れて行ってみるのもおすすめです。

長時間の留守番が続く場合は、帰ってきてから毎日多めにコミュニケーションをとる時間を作ったり、ひとり時間が退屈に感じないような工夫を取り入れるとよいでしょう。

また、引っ越ししたばかりだったり、家族の誰かが家を出た直後などは、犬もその変化に対応しきれていないことがあります。なるべく家族の誰かがそばに付き添い、心が安定するまでは極力一緒に過ごす時間を増やしてください。

まとめ

犬のストレスが溜まりすぎると、体調不良や思わぬ病気につながる恐れもあります。「ストレスが溜まっていそうだな」と感じたら、早めにストレス源を特定し、それぞれに合った方法で少しずつ解消してあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)