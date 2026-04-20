「はい、もう天才！」「凄過ぎて言葉が出ない」33歳日本代表の正確無比な“逆足ロングパス”アシストに絶賛相次ぐ！「無敵やん」「精度に震えあがった」

「はい、もう天才！」「凄過ぎて言葉が出ない」33歳日本代表の正確無比な“逆足ロングパス”アシストに絶賛相次ぐ！「無敵やん」「精度に震えあがった」