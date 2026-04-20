「はい、もう天才！」「凄過ぎて言葉が出ない」33歳日本代表の正確無比な“逆足ロングパス”アシストに絶賛相次ぐ！「無敵やん」「精度に震えあがった」
現地４月18日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第３節のウェステロー戦（２−１）で、ゲンクの伊東純也が見事なアシストをマークした。
スコアレスで迎えた67分、自陣左サイドでボールを収めると、利き足との逆の左足で正確なサイドチェンジのパスを供給。これを受けたザカリア・エル・ワフディが持ち込んで決めた先制ゴールをお膳立てした。
この正確なロングパスに、インターネット上では、次のような絶賛の声が相次いだ。
「すげ〜」
「凄過ぎて、言葉が出ない」
「左足うますぎる」
「この精度に震えあがりました」
「サイドチェンジアシストかっこ良過ぎた」
「左足っていうのが凄すぎる。見る度に進化している」
「右も左も適正とか無敵やん」
「素晴らしいです。しかも左足！」
「いつも思うんだけど、どこまで見えているんだろ」
「はい、もう天才です！！」
33歳の日本代表アタッカーが技術の高さを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が正確無比な“逆足ロングパス”でアシスト
スコアレスで迎えた67分、自陣左サイドでボールを収めると、利き足との逆の左足で正確なサイドチェンジのパスを供給。これを受けたザカリア・エル・ワフディが持ち込んで決めた先制ゴールをお膳立てした。
この正確なロングパスに、インターネット上では、次のような絶賛の声が相次いだ。
「すげ〜」
「凄過ぎて、言葉が出ない」
「左足うますぎる」
「この精度に震えあがりました」
「サイドチェンジアシストかっこ良過ぎた」
「左足っていうのが凄すぎる。見る度に進化している」
「右も左も適正とか無敵やん」
「素晴らしいです。しかも左足！」
「いつも思うんだけど、どこまで見えているんだろ」
「はい、もう天才です！！」
33歳の日本代表アタッカーが技術の高さを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東純也が正確無比な“逆足ロングパス”でアシスト