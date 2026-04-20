アスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場

【MLB】アスレチックス ー Wソックス（日本時間20日・サクラメント）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。3試合連続となる特大8号で、本塁打数はア・リーグ単独3位となった。

3点リードで迎えた5回、無死一塁での第3打席で右翼方向に8号2ラン。打った瞬間にスタンドインを確信する打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約129.5メートル）、角度35度の特大アーチで、本塁打争いでは、9本のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）と10本のヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を追走している。

自身が持つ日本記録も更新。MLB公式のサラ・ラングス記者は、自身のX（旧ツイッター）で「ムラカミが放った8本塁打は、日本出身の選手によるMLBデビューから最初の22試合での最多記録となった」と投稿。「これまでの日本出身選手によるデビューから最初の22試合での記録を3本超えるもので、オオタニが打者として最初の22試合で記録した5本を上回っている」と伝え、2018年に大谷翔平投手がエンゼルス時代に記録した5本を上回る歴史的ペースであることに言及した。

村上はブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発を記録。4戦連発のメジャー記録は逃すも、デビューから3試合連続本塁打は、メジャーの日本人選手では城島健司（マリナーズ）の2戦連発を抜き、新記録となった。以降は不振が続き、9日（同10日）のロイヤルズ戦からは4試合連続で無安打が続いていたが、14日（同15日）のレイズ戦で25打席ぶりとなる5号を放ち復調の兆しを見せていた。

試合前時点で、村上は21試合の出場で打率.209（67打数14安打）、7本塁打、14打点、OPS.909を残していた。（Full-Count編集部）