ママとパパに身を任せて、じっと爪切りを受ける猫ちゃんたち。爪切りとは思えないほど平和で可愛らしい光景が、多くの反響を呼んでいます。

話題の動画の再生回数は57万回を超え「え…猫の爪切りって殺るか殺られるかじゃないのか…」「衝撃です…うちは戦争です流血騒ぎです（私の血）」「チロさんがかなり眠そうなお顔で笑っちゃいました」といったコメントが集まっています。

【動画：４匹のネコの爪切りをした結果→揃いも揃って…想像以上に『無抵抗な様子』】

まったく動じない観察タイム

YouTubeアカウント「ねこほうチャンネル」に投稿されたのは猫ちゃんたちの爪切りの様子です。最初は「ハム」ちゃん。ママさんに抱っこされ、パパさんに爪を切ってもらっています。じーっと爪切りの様子をおとなしく観察していたそうで、ほぼ無反応のまま終えることができました。

うとうと爪切り

続いて「チロ」くんです。なんだかとても眠そう。爪切りが苦手な猫ちゃんも多い中、ここまでリラックスできるとは驚きです。完全に体の力が抜けたまま、おりこうさんで爪切りを終えたそうです。

次は「モモ」ちゃん。前足まではおとなしかったものの、後ろ足になると少し嫌になってしまったといいます。ママさんに励まされながら、無事に爪切り終了です。

騒がしさも気にせず完了

最後は「マロ」ちゃん。1階にいるマロちゃんを2階まで呼んで爪切りスタート。この時点でおりこうすぎなマロちゃんです。

いざ始まると、カメラの外でハムちゃんとチロくんのけんかが勃発！周囲が騒がしくなっても「いつものことか」と言わんばかりに動じず、あっという間に爪切り完了です。「うちの子は暴れて大変なのに…！」と思わずうらやましくなってしまうような、リラックスしすぎな猫ちゃんたちの爪切り風景でした。

動画には「何をしたらどうしたらそんなにいい子に切らせてくれるのですか？！」「この子達は本当に猫でしょうか…中に人間入ってるんじゃ…」「こんなに楽に爪切らせてくれるなんて良い子ですねー！」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこほうチャンネル」では、猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこほうチャンネル」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。