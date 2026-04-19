インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「猫顔の男性芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月17日時点で集まった1291票でのランキングを紹介します。

【写真】「え！ かっこいい！」 猫顔のイケメン男性芸能人の“近影”を公開！ トップ3全員も！

3位は俳優の綾野剛さんでした。回答者からは「スッキリした目元が猫っぽい」「つり目や顎がシャープなところが猫っぽさあるし、イケメン」といった声が寄せられていました。

2位は、俳優の吉沢亮さんでした。「切れ長の目はまさに猫顔。きれいな顔立ちで、初めて見た時からとりこになりました」「目が特に猫っぽいなと感じる。キリッとした表情の時が、特に猫顔だと思うし、かっこいい」などのコメントが見られました。

そして、1位は、俳優の佐藤健さんでした。「キリッとしていて、小顔でシャープな顔立ちが猫っぽい」「目よりも口元が猫っぽい。人懐っこい笑顔も猫をほうふつとさせる」などの回答が集まっていました。