道路をトコトコと歩く、真っ白でふわふわな3つの塊。



【写真】シャリがトコトコ歩いています

その姿が「お寿司のシャリにしか見えない」とSNSで大きな注目を集めている。



話題となっているのは、トイプードルのココちゃん、マルチーズのハルくん、マルプーのひまわりちゃん、合計3匹のワンちゃんたちが一緒にお散歩する動画だ。上から見ると、程よく握られた寿司飯のような絶妙なフォルムと白さで、まるでシャリが散歩しているよう。投稿は19万いいねを獲得。日本だけにとどまらず、寿司と動物が大好きな海外の人々の注目も集めた。このシュールな光景の裏側について、飼い主さんに話を聞いた。



――「シャリ」シリーズが始まったきっかけを教えてください。



飼い主さん：フォロワーさんから「ネタが乗っていないシャリみたい」と言われたことがきっかけで、現在の「シャリのネタ探し」シリーズが始まりました。



――並んで歩く3匹は、どのような関係なのでしょうか。



飼い主さん：実は家族なんです。先頭を歩くのが娘のひまわりさん（マルプー、9歳）、2番目がお母さんのココちゃん（トイプードル、15歳）、そして後ろからついてくるのがお父さんのハルくん（マルチーズ、12歳）です。



――犬種が違うのに、同じようにシャリに見える理由は？



飼い主さん：3匹とも「羊さんカット」にしてもらっているからだと思います。羊のように胴体がまるくフワフワで、足がほっそりしているんです。



――お散歩の並び順には決まりがあるのですか。



飼い主さん： 以前はお母さんのココちゃんが先頭でしたが、高齢になったので現在は娘のひまわりさんが先頭を任されているようです。お父さんのハルくんは、だいたいシンガリ（最後尾）を務めています。普段は後ろにいますが、家族に危険が迫ると前に飛び出してくる頼りになるお父さんなんですよ！



――3匹の仲の良さが伝わります。家庭内での力関係は？



飼い主さん： 「ココ＞ひまわり」「ハル＞ココ」「ひまわり＞ハル」といった感じで、ちょうどジャンケンのようなバランスで成り立っています。



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SNSでは「一瞬“どうなってるの！？”て驚いた」「シャリの妖精？」「似合うネタ見つかってほしい」などの反響が寄せられた。話題になった光景は、実は家族だんらんのお散歩。愛情たっぷりのシャリの行進は、多くの人の心を満たしたようだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）