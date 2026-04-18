「体操・全日本選手権」（１８日、高崎アリーナ）

１０月の世界選手権（オランダ）の代表選考会を兼ねて、女子個人総合決勝が行われ、昨年の世界ジュニア選手権で種目別床を制した高校１年生の西山実沙（１５）＝なんばク＝が予選も含めた合計１１０・３３２点で初優勝を飾った。２位との差はわずか０・１０１点差だった。２８年ロサンゼルス五輪に向けて新星が誕生した。

予選１位通過の新星は跳馬で１４・２３３点、段違い平行棒で１４・１００点のハイスコアをマーク。平均台は予選よりも伸ばせず、１３・０３３点だったが、床をまとめきり１３・４００点で逃げ切った。

優勝の瞬間、涙ぐんだ１５歳はインタビューで「去年から優勝目指して練習してきた。目標に届いてうれしい気持ちでいっぱいです。最後の床は楽しもうと思って床に臨みました。練習の成果出せてうれしい」とはにかんだ。「世界選手権の代表になることが大きな目標。ＮＨＫ杯もミスなく演技したい」と見据えた。

パリ五輪代表の岸里奈（１８）＝戸田市スポーツセンター＝は２位に終わり、２０〜２１年大会を制した村上茉愛以来となる連覇はならなかった。