◆プロボクシング ▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦 統一王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・井上拓真―同級４位・井岡一翔（５月２日、東京ドーム）

ＷＢＣ世界バンタム級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝が１８日、横浜市内の所属ジムで、元世界４階級制覇王者でＷＢＣ同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝との初防衛戦に向けた練習を公開。シャドーボクシングを１ラウンド行い、軽快な動きを披露した。

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拓真は昨年１１月２４日、ＷＢＣ同級１位・那須川天心（帝拳）との王座決定戦で３―０の判定勝利を収め、１年１か月ぶりの世界王座返り咲きを果たした。６か月ぶりのリングで、日本男子初の世界５階級制覇を目指すレジェンド・井岡の挑戦を受ける。「前回の試合（那須川戦）から引き続き気を引き締めてずっとやってこられている。調整面も体調面も、前回同様バッチリ。井岡選手は見た目じゃ分からない強さが多分いっぱいあると思う。自分は試合当日、そこを楽しみながら戦って勝ちたい。自分が王者だが、挑むぐらいの覚悟でぶつかりに行って、レジェンドをしっかり倒したいと思います」と意気込みを語った。

井岡戦へ向け、メキシコから招聘（しょうへい）したパートナー２人とスパーリングを重ねてきた。昨年大みそかに行われた井岡のバンタム級転向初戦をリングサイドで視察している。「タイミングがピカイチなので、そのタイミングに気をつけながら、いろんな駆け引きで戦っていきたい。前回（那須川戦）同様、いろいろなプランを考えている。その中でどれが当てはまるか、やりやすいか、それも試合中に考えながらやっていく感じですね」と話した。

父・真吾トレーナー（５４）は、心身ともに那須川戦からの積み上げが順調な仕上がりにつながっていると話す。「気持ちの面は天心戦でガーッと行って、そのままスライドして、いろんな肉付けをして上げていっている感じ。天心戦の時からプラスアルファのところもやっぱりある。井岡選手はすごい技術・テクニックを持っている選手なんで、そこに勝るっていう練習もしてきているところ。当日はしっかり出し切れると思っているんで、大丈夫です」と手応え。「お互いやっぱりペースの取り合いから始まっていくと思う。そこからいろんな動きが出てくると思うんで、その辺を見てもらえたらいいのかなと思います」と続けた。

大橋ジムと井岡には“因縁”もある。２０１２年６月、現大橋ジム・トレーナーの八重樫東と井岡がＷＢＣ・ＷＢＡミニマム級２団体王座統一戦で対戦。井岡が八重樫に３―０の判定で勝利している。当時高校２年だった拓真は「結構印象深く覚えてます。（井岡と戦うのは）まさか、って感じです」と話すと、ここまで対日本人６戦全勝の井岡に対し「レジェンド相手にどう戦ってどう勝つのか、本当にそこを楽しみに見てもらいたい。日本人として初めて黒星をつける、そこも注目してもらいたいです」と目を輝かせた。

戦績は拓真が２１勝（５ＫＯ）２敗、井岡が３２勝（１７ＫＯ）４敗１分け。

東京ドーム興行の全対戦カードは以下の通り。

▽世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ１２回戦

４団体統一王者・井上尚弥（大橋＝３２戦全勝２７ＫＯ）ｖｓＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（Ｍ・Ｔ＝３２戦全勝２４ＫＯ）

▽スーパーバンタム級８回戦

前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋＝１１勝９ＫＯ１敗）ｖｓＷＢＡ世界スーパーバンタム級１５位・ワン・デカン（中国＝９勝３ＫＯ１敗）

▽ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦

王者・井上拓真（大橋＝２１勝５ＫＯ２敗）ｖｓ同級４位・井岡一翔（志成＝３２勝１７ＫＯ４敗１分け）

▽東洋太平洋ウエルター級タイトルマッチ１０回戦

王者・田中空（大橋＝５戦全勝５ＫＯ）ｖｓ元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック同級王者・佐々木尽（八王子中屋＝２０勝１８ＫＯ２敗１分け）

▽フェザー級１０回戦

阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け）ｖｓ下町俊貴（グリーンツダ＝２２勝１２ＫＯ１敗３分け）

▽東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーミドル級タイトルマッチ１０回戦

王者・ユン・ドクノ（韓国＝１０勝８ＫＯ２敗１分け）ｖｓ東洋太平洋同級３位・森脇唯人（ワールドＳ＝１勝１分け）