17日の衆議院外務委員会で、中道改革連合の近藤和也議員が、米国ホワイトハウスが著作権侵害の疑いがあるSNS投稿を繰り返し、日本企業が被害を受けている問題を取り上げた。

【映像】不法移民「ゲットだぜ！」を国会で描写（実際の様子）

近藤議員がまず取り上げたのは、3月12日にホワイトハウスがXに投稿した動画で、任天堂のゲーム「Wii Sports」とみられる映像の一部をイラン空爆の映像に差し替えているもの。

「ご覧になられたことはあるか？」と問われた茂木敏充外務大臣は、「ご指摘の画像については承知をいたしております。個別案件についてコメントすることは控えたいと思いますが、一般論として申し上げますと、公的機関であったにしても著作権者の承諾なく著作物を無断に複製等を行うことは適切ではない」と答えた。

近藤議員は「（動画を見れば）これは日本人として、そして平和を希求する人類として、これはいかがかなとお感じになられるかと思います」としたうえで、ホワイトハウスの著作権侵害疑いの事例が数多くあることに言及した。

「今回だけじゃないんです。アメリカ政府が日本のものを使うということは。任天堂関係でいきますと、ポケットモンスターの新作が出たとき3月5日、ホワイトハウスがそれを使いました。ピカチュウがその画面に出てきたりということで、その時には任天堂はさすがに怒りのコメントを出しています。『当社はホワイトハウスによるコンテンツの制作や配布には一切関与しておらず、当社の知的財産を利用する許可も与えていない』と。同社はさらに『自社の使命は作品を通じて世界を一つにすることである』と強調、『その活動はいかなる特定の政治的見解や政治課題とも無関係である』と明言をしました」と紹介。

さらに去年9月の不法移民取り締まりの動画に言及、「ポケモンがいたらそれを弱らせて、ボールを投げて『ポケモンゲットだぜ！』というのが、ポケモン世代の若い方はわかると思うんですけれども、要は移民の方にボールのようなものを投げつけて、そこに『ゲットだぜ！』っていう、人道上もふざけるなと言わざるを得ない」と述べた。

さらに「遊戯王」「ドラゴンボール」「あつまれ どうぶつの森」なども使われているとして、「さすがに日本政府としても何らかの対応が必要だと思います」と述べたうえで、「政府が今まで、日本の著作物に対して勝手に何か（著作権侵害）されていて、企業の側から助けてほしい、何とかしてほしい（と依頼された）、もしくは政府として動いたということは過去ありますでしょうか」と質問した。

これに対し川上敏寛文部科学戦略官は「今回のアメリカとの関係について申し上げますと、現状では今のところそういう（中国や韓国とやっている海賊版対策）二国間協議はやっていませんが、今後必要に応じてそういったことも検討していく」と答えた。

近藤議員は「企業対企業でも大変なのに、企業が政府に対して物申すことができるのかということ、それは限界があるんではないかなと思います。ましてや今の米国トランプ大統領であれば、企業が何かすることによって不買運動が起こってしまいかねないと、企業にとっては死活問題にもなりかねません。大変恐ろしいと思う」と述べると、ここから、子供のころの「ゲーム&ウオッチ」「ファミコン」から大人になるまでのゲーム遍歴をしばし語ったあと、「私たちの日本人の文化にもなってきていることが、このような形で冒涜をされてしまっている。ここはやはり日本政府として、企業を助けるということのみならず、日本の文化をしっかりと踏みにじらないでくれ、守ってくれ、尊重してくれ、こういう姿勢で臨んでいくべきだと思うが、大臣いかがでしょうか」と質問した。

外務省・渡邊滋大臣官房審議官は「個別の事案についてコメントすることは差し控えさせていただきますが、外務省としましても一般論として公的機関であったとしても、著作権の承諾なく著作物を無断に複製等を行うことは適切でないと考えている。先般、外務省から在京米国大使館に対して、こうした我が国の考えを伝達した」と答えた。

近藤議員は「部課長級でようやく動いていただいたということですけれども、もう一段上、そして政治家同士という段階まで動いても、これでトランプさんが少し怒ったとしても、これを示して、日本の思いということをちゃんと伝えていかなくてはいけないと思います。 大臣いかがでしょうか」と質問。

茂木外務大臣は「米国とは常に適切に意思疎通であったり、我が国の立場についても率直に伝えているつもりでありますが、様々な問題というのはあるわけで、それをどのレベルでどういった形で伝えていくか、これは個別案件ごとに判断してまいりたい」と答えた。

近藤議員は「振り返れば高市総理とトランプ氏の会談のところで、少しでも何らかの形でニュアンスでも伝えてくれていればよかったなと思います。難しいことはわかりますけれども、ちょっと度が過ぎています。3月12日だけではなくて3月末でもやってきているわけですから、何とかして対応していただきたいと思います」と述べて次の質問に移った。（ABEMA NEWS）