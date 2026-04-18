岩井千怜が1打差2位で週末へ、日本勢6人が決勝進出 渋野日向子、原英莉花ら予選落ち
＜JMイーグルLA選手権 2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが終了した。日本勢は12人が出場している。
＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます 岩井千怜の新スイング
初日を首位で終えた岩井千怜は、2日目も5バーディ・1ボギーの「68」と伸ばした。トータル13アンダーの2位で決勝ラウンドに進出。首位との1打差を追いかける。「69」をマークした勝みなみが、トータル8アンダー・7位タイに浮上。山下美夢有と岩井明愛はトータル5アンダー・20位タイ、古江彩佳と馬場咲希はトータル4アンダー・29位タイにつけている。日本勢は上記した6人が決勝を戦う。大会2日目の4月17日に26歳の誕生日を迎えた吉田優利は、トータル1アンダー・66位タイでカットラインに1打及ばず。トータルイーブンパー・80位タイの原英莉花と西村優菜、トータル1オーバー・101位タイの渋野日向子、トータル3オーバー・113位タイの櫻井心那、トータル5オーバー・125位タイの笹生優花は予選落ちした。現時点で来週の「シェブロン選手権」出場権のない櫻井と渋野は、今大会での確保に失敗。出場は厳しい状況に追い込まれた。トータル14アンダーの単独首位はキム・セヨン（韓国）。岩井に続くトータル12アンダー・3位にはユン・イナ（韓国）がつけている。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国女子ツアー 2日目の成績
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