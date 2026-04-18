2026年5月22日、日米同時公開が控える待望の劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

『スター・ウォーズ』の壮大な物語を語る上で、作品の世界観を彩るドラマチックな音楽の存在は欠かせません。

映画公開へのカウントダウンが始まるなか、4月24日にリリースされるのが、シリーズの原点と新世代の伝説を音楽で辿る特別なレコード全6タイトルです。

大きなジャケットを手に取り、お気に入りのシーンに思いを馳せながら音楽に耳を傾けるアナログならではの楽しみ方が、最新作を待つ時間をより豊かなものにしてくれそうです。

『マンダロリアン』シリーズ＆『スター・ウォーズ』旧三部作 オリジナル・サウンドトラック

5月の最新映画公開を記念して、4月24日に「スター・ウォーズ」旧三部作と『マンダロリアン』の限定盤レコード全6タイトルが発売。

シリーズの原点と最新の伝説を、日本独自の豪華仕様とアナログならではの豊かな音で楽しむ、特別な体験が始まります 。

日本版オリジナルジャケットに宿る「復讐」の記憶

今回のリリースの大きな特徴は、オリジナル・トリロジー（旧三部作）に日本公開当時のポスターアートを採用した「日本版オリジナルジャケット」が使用されている点です。

なかでも注目したいのが、エピソード6の仕様。

1983年の日本公開当時の邦題である「ジェダイの復讐」という表記が、当時のポスターデザインのまま復活しています。

現在の「ジェダイの帰還」というタイトルに慣れ親しんだ世代には新鮮に、当時を知るファンには当時の劇場の空気を呼び起こすような、歴史の重みを感じさせるデザインとなっています。

盤面に映し出される「音の風景」

大きなジャケットから取り出すレコード盤そのものにも、大きな特徴が。

作品の世界観を映し出した「カラーヴァイナル」が採用されています。

旧三部作では、銀河の旅の始まりを思わせるブルーの『新たなる希望』、

ダース・ベイダーの脅威を象徴するレッドの『帝国の逆襲』、

そして新しいジェダイの誕生を感じさせるグリーンの『ジェダイの帰還（復讐）』と、物語の色彩を盤面に反映。

初のアナログ化となる『マンダロリアン』シリーズの3色にも、物語の歩みが刻まれています。

砂塵舞う荒野を思わせるブラウンのSeason 1、旅路の転換点を示すグリーンのSeason 2、そしてマンダロリアンの誇りを象徴する力強いイエローのSeason 3。

盤面がプレーヤーの上でゆっくりと回転し、光を透過させる様子は、それ自体が作品の一部であるかのような美しさを持っています。

巨匠から次世代へ受け継がれる「音のDNA」

音楽面では、40年以上の時を超えて響き合う「新旧の伝説」を一度に味わうことができます。

旧三部作は、巨匠ジョン・ウィリアムズによる伝説的なスコアを、2018年発表の最新リマスター音源（192kHz/24bit）で収録。

全エピソードがSide-Aの1曲目、あの「スター・ウォーズのテーマ」から幕を開ける構成は、針を落とした瞬間に銀河へと引き込まれるような高揚感を与えてくれます。

そして、その伝統を鮮やかにアップデートしたのが『マンダロリアン』の音楽です。

ルドウィグ・ゴランソンらによるスコアは、最新映画へと直結する「いまの伝説」の調べそのもの。

原点の重みと最新の感性が並ぶ今回のラインナップは、まさにサーガの音楽的な進化を辿る旅とも言えそうです。

ディズニー音楽の特別なストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」

「スター・ウォーズ」オリジナル・トリロジー（旧三部作）／ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典

こうしたこだわりのアナログ盤を、より深く楽しむための場所が「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」

アメリカやイギリスで好評を博し、日本にもオープンしたディズニー音楽作品専門のオンラインストアです。

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」は、音楽を単に聴くだけでなく、ジャケットアートを飾ったり、限定商品をコレクションしたりといった、新しいディズニー音楽の楽しみ方を提案するストア。

今回のレコードも、日本独自の企画商品としてラインナップに加わります。

『マンダロリアン』シリーズ／ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定特典

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」では今回のリリースを記念し、対象商品を3枚同時に購入した方を対象に、オリジナルの収納ケースやレコードバッグ、スリップマットを先着でプレゼントするキャンペーンも実施されます。

映画の記憶を呼び起こす音楽を、特別なアイテムとして生活に迎え入れる。

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」は、そんなアナログ作品への入り口としても、ファンにとって欠かせない「お気に入りの場所」となりそうです。

商品情報

今回発売される全6タイトルは、すべて2026年4月24日（金）に発売されます。

いずれも日本版オリジナルジャケット、帯付き、カラーヴァイナル仕様の完全生産限定盤です。

「スター・ウォーズ」オリジナル・トリロジー（旧三部作）

スター・ウォーズ／新たなる希望（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：ブルー・カラーヴァイナル（2LP） 価格：8,500円（税込）

スター・ウォーズ／帝国の逆襲（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：レッド・カラーヴァイナル（2LP） 価格：8,500円（税込）

スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：グリーン・カラーヴァイナル（1LP） 価格：5,980円（税込）

※日本版オリジナルジャケット採用により、表記は当時の邦題「ジェダイの復讐」となります。

『マンダロリアン』シリーズ

スター・ウォーズ／マンダロリアン - Season 1（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：ブラウン・カラーヴァイナル（1LP） 価格：5,980円（税込）

スター・ウォーズ／マンダロリアン - Season 2（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：グリーン・カラーヴァイナル（1LP） 価格：5,980円（税込）

スター・ウォーズ／マンダロリアン - Season 3（オリジナル・サウンドトラック）

仕様：イエロー・カラーヴァイナル（1LP） 価格：5,980円（税込）

「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」限定特典

「旧三部作」3タイトル、または「マンダロリアン」3タイトルをそれぞれ同時購入すると、先着で以下の特典がプレゼントされます。

オリジナル・デザイン収納ケースオリジナル・レコードバッグ（トートバッグ）オリジナル・スリップマット

また、5月4日に迎える「スター・ウォーズの日」を記念したキャンペーンを開催。

新たに発売される注目のレコード6種を予約された方、もしくは対象商品を対象期間内に購入された方に、先着で非売品のジャケットデザインピンバッジ6種からランダムで1種プレゼント。

新商品ジャケットをデザインした、ファッションのアクセントやコレクションにぴったりのグッズになっています。

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