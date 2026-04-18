◇MLB ロッキーズ-ドジャース(日本時間18日、クアーズ・フィールド)

ロッキーズの菅野智之投手がドジャース戦に先発登板。毎回失点を許すなど強力打線に捕まり、4回5失点で降板しました。

菅野投手は初回、先頭の大谷翔平選手にツーベースヒットを許すと、1アウト3塁の場面から犠牲フライで1点を先制されます。

2回は先頭のマックス・マンシー選手にソロを浴びると、3回も先頭から出塁を許し、1アウト1塁3塁の場面からマンシー選手にタイムリー2塁打、さらにアンディ・パヘス選手の犠牲フライで2失点。4回は先頭の大谷選手とこの日3度目の対戦でセカンドゴロに打ち取りましたが、後続のカイル・タッカー選手にフェンス直撃の2塁打、続いてスミス選手にタイムリーを打たれ、さらに1点を失いました。

菅野投手は4回を投げ終え降板。毎回失点を喫し、4回91球、9安打、3奪三振、2与四球、5失点という内容でした。

また大谷選手とは3度対戦し、第1打席がツーベースヒット、第2打席がライト前ヒット、第3打席はセカンドゴロと、3打数2安打と苦戦しました。