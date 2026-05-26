◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し、現役引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが２５日（日本時間２６日）、始球式を務めるドジャース対ロッキーズ戦の試合前にグラウンドに姿を現した。２２日に始球式を務めることが発表されており、「２人とも野球が大