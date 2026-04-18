タレントの新山千春（45）が18日、自身のインスタグラムを更新。愛娘とのコンサート満喫ショットを披露した。

「とんでもなく楽しみだったBTSのライブに娘の もあと行ってきました」と書き出し、東京ドームをバックにした自身と長女でダンサー、もあの親子ショットをアップした。

「娘が中学生の頃、ちょうどコロナで日常が止まったみたいな時期に心を支えてくれて希望をくれたのがBTSでした 学校に行けない時間、1人でダンス動画撮ったり何度も完コピして、ダンスに向き合う毎日が始まったのもBTSがきっかけ！！」と明かし、「もし出会ってなかったら、あの時の娘のモチベーションは全然違ったと思います だから私もすごく感謝してるし、不安だった思春期の娘に光をくれた存在に、心からありがとうって思ってるんです」と続けた。

「その影響で『表現する仕事』に興味を持って、ダンサーになったので原点はBTSのおかげなんです！」ともつづり、「だからこそ、8年ぶりの日本公演はどうしてもこの目で見たかった！！人生初のファンクラブ入って応募！！結果をドキドキ待って、、メールをみたらまさかの当選 この奇跡、ほんとに嬉しすぎました」と振り返った。

「あの時からずっと希望を与え続けてくれてること、会場で思いっきり『ありがとうー！』って叫んできました！東京ドーム史上、聞いたことない最強の歓声に！！鳥肌が立ちました。あんなに広いはずの会場なのにとても近く感じた 温度感 余韻まであったかい」としみじみと記し、「会場の空気をビニール袋にいれて持って帰ってる方々もいらっしゃった 今日liveにいかれる皆さんも全力で思いっきり楽しんで感動してきてくださいね」などと結んだ。

新山の投稿に、フォロワーからは「素敵な親子」といった反響が寄せられている。