【世界遺産クイズ】大天使ミカエルのお告げで建てられた、聖地の名前、分かりますか？

この世界遺産、知っていますか？

この世界遺産、知っていますか？見た目は美しいですが、実は「激動の歴史」が詰まっています。

気になる名前と、知られざる裏側は…

海に浮かぶ巡礼の聖地

【モン・サン・ミッシェル】でした！

フランス北西部のノルマンディー地方、広大な湾にそびえ立つモン・サン・ミシェル。708年、大天使ミカエルのお告げによって建てられたという伝説を持つこの島は、1000年以上の歳月をかけて増改築が繰り返されました。

もともとは修道院として建てられましたが、英仏百年戦争の際には海に囲まれた地形を活かした「要塞」として活躍。大軍を寄せ付けない鉄壁の守りを誇りました。さらに驚くべきは、フランス革命後の時代。なんと「監獄」として利用されていた時期があるのです。

かつては潮の満ち引きが激しく、巡礼者が潮に飲まれることもあったこの島。一時期は陸地化が進んでしまいましたが、現在は大規模な工事によって、満潮時には再び「海に浮かぶ神秘的な姿」が見られるようになりました。

いかがでしたか？華やかな観光地の裏側にある、要塞や監獄としての記憶。それを知ると、中央の尖塔がより一層力強く見えてくるはずです。

次回の世界遺産クイズもお楽しみに！

【難解世界遺産クイズ】この世界遺産、知っていますか？ 立ち入り禁止の聖域・何もない火山島が世界遺産になった納得の理由とは