長州力、道交法違反容疑の“長州小力”からの謝罪電話明かす 通話時の様子にも言及「反省というか…」
元プロレスラーでタレントの長州力（74）が17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された長州小力（54）から謝罪の電話があったことを明かした。
【写真】「素敵なお写真」長州力が公開した長瀬智也との食事会2ショット
長州はこの日、「【長州小力よ】『人身事故じゃなくてよかったが網走に行ってこいコラ』」と題した動画を更新。その中で長州は小力から数年ぶりに電話があったことを明かし、「ご迷惑をおかけしました」と謝罪されたと語った。
さらに長州は今回の件を受け、小力に「お前、一番厳しい網走刑務所に今から行け」と叱責したと語り、「泣いてたのかな？反省というか」と通話時の状況も語った。その上で「よく捕まえてもらった。あの先、行くところが事故だからな」と自身の考えを述べた。
小力をめぐっては、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検されたことが伝えられている。
【写真】「素敵なお写真」長州力が公開した長瀬智也との食事会2ショット
長州はこの日、「【長州小力よ】『人身事故じゃなくてよかったが網走に行ってこいコラ』」と題した動画を更新。その中で長州は小力から数年ぶりに電話があったことを明かし、「ご迷惑をおかけしました」と謝罪されたと語った。
さらに長州は今回の件を受け、小力に「お前、一番厳しい網走刑務所に今から行け」と叱責したと語り、「泣いてたのかな？反省というか」と通話時の状況も語った。その上で「よく捕まえてもらった。あの先、行くところが事故だからな」と自身の考えを述べた。
小力をめぐっては、都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検されたことが伝えられている。