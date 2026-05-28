お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが２８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。警察沙汰になりかねない乱闘騒ぎを起こした過去を明かした。良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と相方の金ちゃんとケンカし、止めに入った先輩芸人と乱闘となったことがあるという。続けて「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていた