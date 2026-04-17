原油価格の高騰・供給不安の影響は県内のスーパーにも

中東情勢の影響の長期化が懸念される中、アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた2回目の協議を今週末にも行う見通しを示しました。先行きが見えない中、原油価格の高騰や供給不安の影響は、県内のスーパーにも広がっています。

鹿児島市のスーパー「フレッシュフィールドなりざわ」です。ここでは100種類ほどの弁当や総菜を取り揃えています。

今、懸念されているのが…原油由来の「ナフサ」が原料となっている、トレイや容器の値上げです。

Q.値上げの話はもう来ている？

（有限会社なりざわ 成沢洋社長）「そうですね、もう値上げの案内が来ているので徐々に上がってくると思う」

フタまで合わせて現在およそ20円ほどの弁当容器。今後は5円値上げされるといいます。

フレッシュフィールドなりざわでは、去年6月以降、総菜は値上げしていません。価格への転嫁を抑えるために工夫したのが…

（記者）「全然違う、圧倒的に軽い。けどしっかりしている」

従来より厚さが薄く、5円ほど安いトレイに切り替えています。

（有限会社なりざわ 成沢洋社長）「できるところはなるべく抑えていきたい」

消費者も節約志向強まる

消費者も節約志向が一層強まっています。

（40代）「（値上がりが）続いていてもうそろそろかなと思っていたら、なかなか終わりが見えないので工夫をしながら節約している」

（70代）「全部（値上がり）、10円20円上がっている」

（60代）「安い時だけ買うのは」

食用油も値上げ

取材中、総菜などの調理場では、あるテストが始まっていました。

（有限会社なりざわ 成沢洋社長）「油の劣化や酸化の頻度を抑えるための器具を試して、値上げをしないで済むようチャレンジ」

食用油の酸化を遅らせるという新たな器具を導入しました。

県内に4店舗展開するフレッシュフィールドなりざわでは、1か月で900リットルの食用油を使います。1缶およそ3600円だった油は、この半年で5000円近くにまで値上がりしました。

新たな技術で、食用油の使用量を少しでも抑える工夫です。

（有限会社なりざわ 成沢洋社長）「相場が（値上がりで）変わってしまう、私たちは翻弄されて大変な思いをしている。はやく平和な世界にもどってほしい」

私たちの生活を支えるスーパーでも先の見通せない日々が続いています。

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