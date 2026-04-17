”佐賀のエース”ガルシアがインジュアリーリスト登録抹消…今季2度目のケガから復帰

4月17日、B1リーグに所属する佐賀バルーナーズは3月17日よりインジュアリーリストに登録していたレイナルド・ガルシアについて、インジュアリーリスト抹消手続きを行ったことを発表した。これによりベンチ登録や試合出場が可能となる。

ガルシアは10月にも右大腿直筋筋損傷によりインジュアリーリストに登録され、12月に復帰した。今回は左大腿ハムストリング筋損傷を傷病事由として、インジュアリーリストに登録されていた。16日にデイボン・リードの退団が発表された翌日のインジュアリーリスト登録抹消の知らせとなった。

35歳のガルシアはキューバ国籍のポイントガード。187センチ95キロから繰り出される多彩な攻撃が持ち味の選手である。B2時代の2020ー21シーズンから佐賀に在籍し、2022ー23シーズンにはB1昇格の立役者となった。今シーズンはここまで21試合に出場し、平均23分47秒の出場で平均14.3得点5.5リバウンド3.7アシスト1.9スティールを記録している。

佐賀在籍6シーズンとなる”佐賀のエース”が復帰した佐賀はレギュラーシーズン最終盤を有終の美で飾れるか。





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