「北海道産牛肩ロース」が食べ放題に…幼児無料、小学生1099円、60歳以上550円引き【しゃぶ葉】

株式会社すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」 は、2026年4月24日（金）から、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を数量限定で販売する。※文中価格は全て税込表記

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「北海道産牛肩ロース」は、北海道の広大な自然で育てられた国産交雑牛の肩ロース。程よいサシと肉の旨みが特徴で、相性が良いのは「本格すき焼きだし」。甘醤油だしや玉子とよく合うという。薬味や〆・デザートも種類豊富で、多彩なアレンジが楽しめる。

料金は、幼児が無料、小学生は全コース1,099円、60歳以上は大人価格の550円引きとなる。大人価格は、平日のランチが3,739円、ディナーが4,399円（土日祝はプラス200円、一部店舗はプラス300円）。

相性が良いのは「本格すき焼きだし」

■対象期間

2026年4月24日（金）〜 なくなり次第終了

■販売店舗

しゃぶ葉全店

※マロニエゲート銀座2店、心斎橋パルコ店、ドン・キホーテ浅草店では実施しない

■対象メニュー

北海道産牛肩ロース 食べ放題コース / ラムしゃぶ＆北海道産牛肩ロース 食べ放題コース