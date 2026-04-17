ガーナチョコを使ったスイーツ3品登場!今年の新作は「チョコレートスフレ」【銀座コージーコーナー】

銀座コージーコーナーとロッテは、コラボレーションにより共同開発した「ガーナチョコレート」を使用したスイーツ3品を2026年4月24日から全国の生ケーキ取扱店で販売する。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

ロッテ「ガーナ」と銀座コージーコーナーのケーキのコラボレーションは、今年で4年目。ティータイムや母の日のプレゼントにおすすめだという。

【商品画像】ガーナチョコを使ったスイーツ3品

◆ガーナ チョコレートスフレ

価格:680円(税込734円)

販売:4月24日〜6月4日頃

今年新たにラインアップした商品。ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用した。

スフレならではの軽やかな食感と、ガーナの濃厚でコクのある味わいで“軽いのに濃い”味わいに仕立てた。

◆ガーナ 濃厚生チョコケーキ

価格:590円(税込637円)

販売:4月24日〜6月4日頃

※5月8日〜10日は母の日仕様で「Ghana」ピックが「haha」ピックに変化する。

「ガーナ」のとろける口どけと芳醇なカカオの味わいを堪能できる、濃厚で贅沢なチョコレートケーキ。

「ガーナミルク」「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねた。

◆ジャンボシュークリーム(ガーナ)

価格:230円(税込248円)

販売:4月24日〜6月4日頃

一昨年来人気の「ジャンボシュークリーム(ガーナ)」は、ホイップクリームとカスタードクリームの2層仕立て。「ガーナミルク」「ガーナブラック」を使用したチョコカスタードと、「ガーナブラック」を使用したチョコホイップクリームを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めた。

今年は、この2種のクリームのうち、舌に長く残り余韻を左右するカスタードクリームのチョコ感を向上し、今まで以上にガーナのコクが感じられるようにした。