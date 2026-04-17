IEA“来月後半から欧州の航空便で混乱生じる可能性” ホルムズ海峡“再開”されない場合…ジェット燃料不足で
IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡が再開されない場合、ジェット燃料が不足し、来月後半からヨーロッパの航空便で混乱が生じる可能性があるとの見方を示しました。
AP通信によりますと、IEA＝国際エネルギー機関のビロル事務局長は16日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡が数週間以内に再開されない場合、世界のエネルギー供給への影響がさらに深刻化すると警告しました。その上で、「ヨーロッパにあるジェット燃料の残量はあと6週間分ほどしかない」と述べ、近々、ヨーロッパで航空便の一部が欠航となるなどの混乱が生じる可能性があるとの見方を示しました。また、ロイター通信によりますと、ビロル事務局長は、アメリカよるイラン攻撃が始まって以降、イランによる中東地域のエネルギー施設への攻撃やホルムズ海峡の事実上の封鎖によって、石油1200万バレル以上が失われたと述べました。さらに「原油供給の減少やLNG＝液化天然ガスの供給減少が見込まれる。こうした事態はインフレという形で現れ、多くの国で経済成長が鈍化するだろう」と指摘しました。