横浜高の織田はメジャーも狙う逸材だ(C)産経新聞社高校野球、大学野球といった学生野球の「ネット裏の風景」が近年、大きく変化しています。高校野球の春季大会、大学野球の春季リーグ戦と盛り上がりを見せたこの春。学生野球関係者の間では、米国からメジャースカウトが続々と逸材を視察するため、球場の客席に陣取る姿が話題になっていました。 【関連記事】メジャー6球団が横浜・織田翔希に関心米メディアも叫んだ日本球