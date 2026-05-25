豪快な音を立てて鉄板の上で焼かれる肉、肉、肉。26日に東京・世田谷区の馬事公苑で行われた肉イベントに、区内の肉料理の名店が集結。さまざまな肉料理を頬張る子供たちの姿が見られました。厚切り上タン塩には大行列、売り切れも続出するなどイベントは大盛況となりましたが、店からはアメリカ産牛肉の高騰に悲鳴が。用賀倶楽部・多賀伸幸さん：私も飲食店を30年以上やってますけど、過去最高って言ってもおかしくないぐらいの高