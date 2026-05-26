4年に1度のサッカーの祭典FIFAワールドカップ2026。今大会はカナダ、メキシコ、アメリカの3か国共同開催で史上最多48チームが参加します。解説として『日本戦スペシャルアンバサダー』に就任したのは、3度のワールドカップでゴールを奪った本田圭佑選手。先日、本大会に出場する26人のメンバーが決定。その顔ぶれについて聞かれると。「思ったメンバーが全員選ばれたかと言うと、ケガ人含めてそうじゃなかったと思うんです。サプラ