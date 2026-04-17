「フジテレビの春の新番組の視聴率が次々に発表されていますが、鳴り物入りの日曜朝の新情報番組『SUNDAYブレイク.』の初回平均世帯視聴率は2.3％（ビデオリサーチ社調べ・関東地区以下同）。裏番組の『サンデーモーニング』（TBS系）は世帯12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）は世帯8.7％でしたから、まさに惨敗。第2回放送分も『SUNDAYブレイク.』は2.1％、『サンデーモーニング』12.6％、『シューイチ』9.1％で局の上層部でも“万策尽きた”と早くも諦めムードが漂っています」（フジテレビ関係者）

『SUNDAYブレイク.』は谷原章介（53）がメインMCを務める。前出のフジテレビ関係者は続ける。

「谷原さんは’21年放送開始の『めざまし8』で4年、『サン！シャイン』では1年と計5年、フジの“平日の朝の顔”として出演していました。スタッフのなかには『サン！シャイン』の早期打ち切りに対しては“武田鉄矢さんに問題があった”と擁護する意見がありました。

しかし、この度“日曜の朝の顔”として再登場したものの、想定外の低視聴率に局内では“谷原さんに依存しすぎ”との声も。谷原さんご本人は制作陣に対して“僕のことはもう気にしなくて良いから”と気遣っているといいます」

さらに局内のムードを停滞させるニュースがあったという。

「4月15日、ウォルト・ディズニー・ジャパンが、フジの制作のエースとして第一線で活躍していた渡辺恒也プロデューサーの入社を公表したのです」（前出・フジテレビ関係者）

渡辺プロデューサーはフジで21年間にわたりドラマ制作および編成を手がけてきた人物だ。前出のフジテレビ関係者は続ける。

「若手のころから敏腕プロデューサーとして知られ、現在大ヒット公開中の映画『教場』をはじめ、ドラマ『HERO』『救命病棟24時』『119エマージェンシーコール』などのヒット作の続編をことごとく成功させる“続編請負人”と称賛されていました。

そんな渡辺プロデューサーが今春、フジテレビを退社してディズニー社に移籍した事実に、若手の局員たちは“お台場から夢が消えた瞬間だ”と嘆いています。局の新人が思わず“テレビ局なのに街の図書館より静か”と漏らすほど活気がなくなっていますね……」