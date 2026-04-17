「なんで私がこんな目に…」距離を詰めて威嚇する“あおり運転”に恐怖も…一瞬で立場が逆転するまで
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。
あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
今回は、あおり運転に遭遇した2人の女性の体験を紹介する。
◆新人トラック運転手を執拗に“あおる車”
中村真由さん（仮名・50代）は、トラック運転手として働き始めたばかりの新人時代に、今も忘れられない出来事に遭遇した。
その日、中村さんは現場から会社へ戻る途中だった。夕方のバイパスは混雑しており、車の流れはゆっくりだったという。
「新人だったので、とにかく事故を起こさないことだけを考えて運転していました。前の車との距離も、意識して長めにとっていたんです」
ところが突然、後方から大きなクラクションが鳴り響いた。バックモニターを見ると、後続車が異常なほど車間距離を詰め、左右に揺れながら“威嚇”してきたのだ。
「あ、“あおり運転”だ……とすぐにわかりました。心臓がバクバクして、手のひらに汗が出てきましたね……」
クラクションは鳴り止まず、相手の車は張りつくように追走してきたそうだ。
「頭の中が真っ白になりました。早く会社に戻りたい、それしか考えられなかったです。『なんで自分がこんな目に遭うんだろう……』って思いましたね」
◆冷静に運転を続けた結果…
恐怖の中で、中村さんは“ある言葉”を思い出したという。それは“あおり運転への対処法”として上司から言われていた「あおり運転に遭ったら絶対に反応するな。とにかく安全運転を続けろ」という言葉だった。
中村さんはスピードを変えず、前方との車間距離を保ちながら走り続けた。
「怖かったですけど、反応したら余計に危ないと思いました」
そのときだった。後方からサイレンが鳴り響いた。バックミラーに映ったのは、なんと覆面パトカー。あおっていた車のすぐ後ろにつけ、その場で停止されられたようだ。
「さっきまでの恐怖がウソみたいに消えました。冷静に走り続けて本当によかったです」
この経験は、10年以上トラック運転手を続けてきた中村さんにとって、今でも運転の“原点”として残っているという。
◆突然距離を詰めてきた白バン
田中美咲さん（仮名・20代）があおり運転に遭遇したのは、母親の運転する車に乗っているときだった。
「私は免許をもっていないので、運転は母に任せていました。目的地までは30分くらいで、普通のドライブ感覚で走っていたんです」
走り出して20分ほど経った頃、後方を走っていた白いバンが、急に距離を詰めてきたという。
「気のせいかと思っていたんですけど、どんどん車間が近くなってきました。蛇行しながらピッタリついてきたので、『これは“あおり運転”だ』と気づきました」
その道は、田んぼや雑木林が広がる県道。交通量はそれほど多くなく、周囲には農家の家が点在するような場所だ。
「私は、内心ドキドキしていたんですけど、母は気にする様子もなく、普通に会話を続けていました」
◆コンビニでショートカットしようとした車の顛末
そのまま走り続けていると、交差点手前の左側にコンビニが見えてきた。大型トラックも止められる広い駐車場のある店舗だ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。
あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。
◆新人トラック運転手を執拗に“あおる車”
中村真由さん（仮名・50代）は、トラック運転手として働き始めたばかりの新人時代に、今も忘れられない出来事に遭遇した。
その日、中村さんは現場から会社へ戻る途中だった。夕方のバイパスは混雑しており、車の流れはゆっくりだったという。
「新人だったので、とにかく事故を起こさないことだけを考えて運転していました。前の車との距離も、意識して長めにとっていたんです」
ところが突然、後方から大きなクラクションが鳴り響いた。バックモニターを見ると、後続車が異常なほど車間距離を詰め、左右に揺れながら“威嚇”してきたのだ。
「あ、“あおり運転”だ……とすぐにわかりました。心臓がバクバクして、手のひらに汗が出てきましたね……」
クラクションは鳴り止まず、相手の車は張りつくように追走してきたそうだ。
「頭の中が真っ白になりました。早く会社に戻りたい、それしか考えられなかったです。『なんで自分がこんな目に遭うんだろう……』って思いましたね」
◆冷静に運転を続けた結果…
恐怖の中で、中村さんは“ある言葉”を思い出したという。それは“あおり運転への対処法”として上司から言われていた「あおり運転に遭ったら絶対に反応するな。とにかく安全運転を続けろ」という言葉だった。
中村さんはスピードを変えず、前方との車間距離を保ちながら走り続けた。
「怖かったですけど、反応したら余計に危ないと思いました」
そのときだった。後方からサイレンが鳴り響いた。バックミラーに映ったのは、なんと覆面パトカー。あおっていた車のすぐ後ろにつけ、その場で停止されられたようだ。
「さっきまでの恐怖がウソみたいに消えました。冷静に走り続けて本当によかったです」
この経験は、10年以上トラック運転手を続けてきた中村さんにとって、今でも運転の“原点”として残っているという。
◆突然距離を詰めてきた白バン
田中美咲さん（仮名・20代）があおり運転に遭遇したのは、母親の運転する車に乗っているときだった。
「私は免許をもっていないので、運転は母に任せていました。目的地までは30分くらいで、普通のドライブ感覚で走っていたんです」
走り出して20分ほど経った頃、後方を走っていた白いバンが、急に距離を詰めてきたという。
「気のせいかと思っていたんですけど、どんどん車間が近くなってきました。蛇行しながらピッタリついてきたので、『これは“あおり運転”だ』と気づきました」
その道は、田んぼや雑木林が広がる県道。交通量はそれほど多くなく、周囲には農家の家が点在するような場所だ。
「私は、内心ドキドキしていたんですけど、母は気にする様子もなく、普通に会話を続けていました」
◆コンビニでショートカットしようとした車の顛末
そのまま走り続けていると、交差点手前の左側にコンビニが見えてきた。大型トラックも止められる広い駐車場のある店舗だ。