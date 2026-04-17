「やるねぇ！」「甘酸っぱさが際立つ♡」【ローソン】ビジュも大優勝！！「新作スイーツ」

【ローソン】では、甘酸っぱいいちごが主役のスイーツを販売中。いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（いちびこ）】が監修しており、どれもハイレベルな見た目と味が期待できるスイーツばかりです。そこで今回は、見逃し厳禁ないちごの「新作スイーツ」を紹介します。

ピンクのクリームで見た目も華やか

「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのフロマージュタルト」は、ICHIBIKO監修の新作スイーツの1つ。@nyancoromochi_sweets_blogさんが「やるねぇ」「めっちゃ美味しい」と絶賛しているように、間違いない美味しさが期待できるスイーツです。表面を覆っているのはいちごクリーム、その下にはチーズホイップといちごジャム、さらにその下にはいちごのベイクドチー ズ生地が重なっています。いちごの甘酸っぱさやクリームの甘さ、チーズのコクが混ざりあい、贅沢な気分に浸れるかも。

白、赤、ピンクが重なる鮮やかな断面

「Uchi Café×ICHIBIKO いちごケーキ」は、色鮮やかな断面が特徴のスイーツ。カットしない状態だとスポンジにクリームが重なっているシンプルなケーキに見えますが、画像のようにカットすると、予想外の華やかな断面が楽しめます。生地の上には、いちごカスタード、いちごジュレ、マスカルポーネクリームを重ねており、@sujiemonさんいわく、「苺ジュレの甘酸っぱさが際立つ味わい」とのこと。

おなじみのスイーツもICHIBIKO監修で登場

ローソンでお馴染みのスイーツ「どらもっち」も、ICHIBIKO監修のいちごスイーツとして登場。「Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち いちご」は、どらもっちのもっちり生地に、いちごクリームといちごソースを注入しています。@oyatsu_panponさんによると「甘ずっぱさ強め」とのことなので、いちごらしい風味をしっかりと感じる仕上がりになっているはず。

見た目も味も大満足なクレープ

「Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」は、クレープとショートケーキを同時に味わえる、欲張りなスイーツ。スポンジ、いちごクリーム、いちごソースをクレープ生地で包み、天面にはいちごチップをトッピング。まさに“いちご尽くし”と言える、贅沢なスイーツです。クレープ生地もクリームもピンクで、見ているだけで癒されるような可愛さも好ポイント！ @oyatsu_panponさん曰く「安定感のあるおいしさ」なのだそう。

2025年にもローソンに登場していたICHIBIKO監修スイーツですが、今年も大当たり級の可愛さと美味しさが楽しめるよう。いちご専門店ならではこだわりのエッセンスがつまったスイーツの数々は、どれもコンビニで買ったとは思えないクオリティを実感できそう。いちご尽くしな今だけのスイーツを、終売前にぜひチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる