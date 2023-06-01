コンビニ各社の増量合戦が激しさを増す中、“味の濃さ”や“2つの味の組み合わせ”で勝負する商品が登場しました。バンズに収まりきらないボリューム満点のメンチバーガーに、プレミアムロールケーキはクリームが山盛りに。25日、ローソンが発表したのは「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の商品です。定番企画となった「盛りすぎチャレンジ」では、6月で創業51周年を迎えることにちなみ、価格据え置きのまま重量などを約51％増量。人